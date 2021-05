Antonio Herraiz: "Los Iván Redondo de turno tienen tajo para explicar a los suyos los indultos"

Primero fue el contundente informe del Supremo. Los indultos son inaceptables, no hay razones de justicia y los condenados no se han arrepentido. Por si había dudas, después llegó la valoración del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes: “Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar”. Aquí le dejó un recado evidente al presidente del Gobierno.

Hoy COPE te está contando el malestar general que hay en el ámbito de la Justicia con la estrategia de Pedro Sánchez. Jueces y fiscales recuerdan que cualquier indulto debe de estar acompañado de una motivación. Estamos hablando de condenados por delitos como sedición o malversación de caudales públicos. Las penas van de los 9 a los 13 años de prisión. Y sin arrepentimiento, con el informe en contra del Supremo y la fiscalía, el presidente del Gobierno no va a tener fácil esa motivación. Una cosa es tratar de convencer a los tuyos de que es lo mejor para retomar las conversaciones en Cataluña. Aquí confía en los consejos y en la hoja de ruta que le marque el Iván Redondo de turno. Pero otra cuestión diferente es aportar razones, argumentos jurídicos. Y de momento, no han explicado ninguno, más allá de recalcar que es una decisión suya, que el informe del Supremo no es vinculante y que tienen capacidad para ejecutarla desoyendo todos esos informes.

Por cierto, en este asunto es interesante ver la mutación de algunos ministros como la titular de Defensa. En 2015, como jueza del Supremo apostaba por ampliar el control de los jueces contra los indultos. Ahora, dice que no se puede demonizar porque está en la ley. La hemeroteca les vuelve a pasar por encima.

Y mientras el Gobierno trata de justificar los indultos, el plan de vacunación avanza. Se han superado ya las 25 millones de dosis administradas. En concreto, 25 millones 280.000. Tienen la pauta completa ocho millones y medio de españoles. Y un dato importante. La próxima semana llegan a España al menos 3 millones 700.000 de dosis de vacunas. Casi dos millones y medio de Pfizer y un millón 300.000 de AstraZeneca.

Ahora sí, esto está ya lanzando. Y nos encontramos situaciones como la que te estamos contando hoy en COPE desde El Hierro. En esta isla canaria están vacunando ya a los mayores de 40 años. La vacunación avanza con mayor rapidez en las islas menos pobladas y el Hierro es un ejemplo. Darwin Rivas tiene 43 años y recibió ayer la vacuna: “Sí, bien. El dolor del pinchazo pero es un poquitín nada más, ninguna cosa del otro mundo. Lo que me dijeron, que me iba a dar un poquito de dolor en el brazo. La primera dosis. Yo llamé al centro de salud de aquí del Pinar y me dijeron que ya estaban vacunando y que fuera al hospital, di mi nombre y la verdad fue muy fácil y rápido también”.

Y Darwin, con 43 años, es la prueba que en verano se podrá alcanzar la ansiada inmunidad de grupo.