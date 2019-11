Antonio Herraiz: "Los andaluces pueden dar por perdido el dinero que les han robado de los ERE"

Han pasado 24 horas de la publicación de la sentencia de los ERE y desde el PSOE siguen sin asumir responsabilidades. A pesar de las duras condenas y de la cantidad desviada -que convierten este fraude en el mayor caso de corrupción de la historia de España-, en Ferraz la consigna es mirar hacia otro lado como si no fuera con ellos.

Ha pasado un día entero y el presidente del Gobierno, que participa a esta hora en un acto en Madrid de la empresa familiar europea, todavía no se ha pronunciado. Un día después, la líder de los socialistas andaluces también sigue guardando silencio. Susana Díaz no ha dicho ni media palabra sobre la sentencia que condena a sus dos antecesores en el cargo: José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Todo apunta a que se irá a una televisión amiga a que le pongan la alfombra.

Pero al margen de las condenas, de las reacciones políticas hay un asunto que, seguro, te sigues preguntando. ¿Qué pasa con los 700 millones de euros desviados? ¿Se puede recuperar el dinero? Parece evidente que todo no. En su día la Junta de Susana Díaz dio un paso atrás y dejó en reserva las acciones para recuperar lo que habían malversados sus compañeros. Ahora, muchos de los delitos pueden estar prescritos y aunque el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno emprenda las acciones legales pertinentes no va ser fácil recuperar el dinero robado. Lo contaba a COPE el abogado Luis Rodríguez Ramos, catedrático de derecho penal: “Posibilidades de recuperar ese dinero existen desde el punto de vista jurídico y también supongo que desde el punto de vista económico. Todo depende de la capacidad que tengan los condenados en función de los bienes que constituyen su patrimonio. Naturalmente no todo porque eso es absolutamente imposible sino al menos pare de lo que se ha defraudado”, explicaba.

La sentencia de los ERE sigue marcando la actualidad de este miércoles en el que es noticia una historia ocurrida en Leganés, en la comunidad de Madrid. Un niño de 11 años estaba pasando el día de su cumpleaños con sus abuelos. En el piso estaban también sus dos hermanos mellizos de tan solo dos años. En un momento dado, un incendio sorprendió a los cinco. Lejos de salir huyendo, el niño de 11 años fue a donde estaban sus hermanos pequeños, los cogió cada uno colocado debajo de sus brazos, les bajó hasta el portal y les salvó de una tragedia. En estos momentos, se investiga qué pudo originar el incendio. La primera hipótesis apunta a un posible cortocircuito en un radiador eléctrico que enchufaron. Pero cuando todo pudo acabar con una fatalidad, este niño de 11 años se ha convertido en todo un héroe.