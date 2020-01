Antonio Herraiz: "Los adornos de una investidura que PSOE y Esquerra tienen cerrada"

La investidura está lanzada y ahora lo que queda es ir adornando el relato para que el acuerdo entre PSOE y los separatistas de Esquerra no quede más estridente de lo que ya es de por sí. El calendario se cerró el día de nochevieja, con España en la calle despidiendo el año y fija el primer debate de investidura de la historia en fin de semana. Pero no sólo eso. La primera votación será la víspera de Reyes.

Vamos con los gestos. En el independentismo catalán hay una pugna que va más allá del debate que terminará con Sánchez como presidente. Esta tarde lo que en Esquerra denominan consejo nacional del partido van a avalar la abstención de sus diputados. No hay vuelta atrás y no hay ningún indicador que apunte que eso no va a ser así.

El resto, forma parte del atrezzo. Esta mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, del partido de Puigdemont, se ha reunido con su vicepresidente, Pere Aragonés, del partido de Junqueras. Torra le ha dicho a Aragonés que no avalan el acuerdo, porque les parece insuficiente. Lo previsto.

Una puesta en escena más que no cambia nada. Por cierto, mañana la Junta electoral central se reúne para decidir si ejecuta la inhabilitación tanto de Torra como de Junqueras. Y esto sí que podría modificar el calendario. En el caso de Torra se abriría el melón de las elecciones anticipadas en Cataluña. ¿Qué dicen los barones socialistas del acuerdo con los separatistas? Están callados y dice la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que va a hacer un último intento: “Anuncio que voy a iniciar una ronda de llamadas a los barones del Partido Socialista, a esos barones que hace apenas 4 años, en 2015, hacían una resolución política que básicamente se resume en que con los nacionalistas, con los independentistas, ni agua”.

Al margen de la investidura, poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que es una fuga de película. El protagonista es Carlos Ghosn, un empresario brasileño que ha dirigido los designios de dos de las firmas automovilísticas más importantes: Nissan, Renault y Mitsubishi. También fue presidente del fabricante ruso de LADA.

El multimillonario brasileño voló desde la ciudad japonesa de Osaka hasta al aeropuerto de Ataturk. Desde Turquía viajó hasta el Lïbano. Esta escala ya ha tenido consecuencias. Esta mañana, Turquía ha detenido a siete personas. Todos son de nacionalidad turca, entre ellos cuatro pilotos y están acusados de ayudar a facilitar la huida de Ghson al Líbano a través del aeropuerto de carga de Atatürk.

Parece, por tanto, evidente, que llegó a Beirut desde Turquía en un vuelo privado. ¿Cómo salió de Japón? En principio se pensó que el expresidentre de Nissan utilizó una identidad falsa para salir clandestinamente de Japón. Ahora, la investigación se centra en los dos pasaportes franceses que tenía Carlos Ghosn. Uno de ellos pudo utilizarlo para entrar legalmente en Líbano.

Para tratar de encontrar más pistas, agentes de la Fiscalía de Tokio han entrado en su vivienda. Se conocen nuevos datos pero hay todavía muchos interrogantes de lo que es una fuga de película.