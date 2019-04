Antonio Herráiz: "Hace ya tiempo que la precampaña no se diferencia de la campaña así que apenas lo notaremos"

Tiempo de lectura: 2



Estrenamos semana en la que comenzará también oficialmente la campaña electoral. Hace ya tiempo que la precampaña no se diferencia de la campaña así que apenas lo notaremos. Todas las encuestas siguen reflejando el crecimiento del PSOE, la caída del Partido Popular por la dispersión del voto de centro derecha, y también reflejan el desplome de Podemos y la irrupción de Vox con entre 16 y 18 diputados. Albert Rivera ha dicho que no va a pactar con el PSOE para que Pedro Sánchez siga siendo presidente, aunque la encuesta de Gad 3 para ABC contempla que esa alianza llegaría a la mayoría absoluta.

Hoy Partido Popular y Podemos han presentado sus programas electorales. Los de Pablo Iglesias siguen adaptando otros textos. Esta vez pasan de la adaptación del catálogo de Ikea a vender su programa con un formato similar al de la Constitución. Precisamente ellos, que tantas veces han intentado denigrar la constitución. En el Partido Popular Pablo Casado se ha ido a Barcelona a presentar su programa. Y allí ha dicho que, si vuelve a darse la situación, Pedro Sánchez volverá a pactar con los separatistas catalanes: "Que nadie se engañe, el único 'no es no' es el que nos ha dado a no debatir, es la cobardía del perdedor".

Al margen de la campaña, hoy estamos pendientes de la Audiencia de Murcia. Allí ha comenzado el juicio contra los creadores de 'seriesyonkis', la web de descargas ilegales. Se estima que en el sector audiovisual generaron pérdidas valoradas en 550 millones de euros. No es, ni mucho menos, la única plataforma de descargas ilegales. Fue durante varios años la más activa. Generan un daño al sector incalculable y también al Estado, que deja de cobrar los impuestos correspondientes. De ahí que sigue siendo necesario concienciar a todos los que acceden a esas páginas de descargas ilegales que estamos ante un delito.

Uno de los perjudicados con este sector ilegal, es Juan Rado, que ha hablado en los micrófonos de Mediodía COPE. Lleva vinculado al sector del cine 37 años. Llegó a tener 33 videoclubs. En unos días, cerrará el último que tiene en Valencia. La piratería, ha podido con él: "Saben el daño que hacen, no solo los puestos de trabajo, sino el IVA que se ha perdido, nosotros lo pagábamos, el pirateo no" finalizaba.