Antonio Herraiz: "Las dudas sobre AstraZeneca tienen mucho que ver con la salida de Reino Unido de la UE"

Todavía con el efecto de la Semana Santa, este lunes de Pascua es festivo en seis comunidades autónomas y la noticia principal sigue teniendo forma de vacuna. Primero porque nos han prometido que este recién estrenado mes de abril tiene que ser el que revolucione la velocidad del plan de vacunación. Y dirás, “tantas cosas nos han prometido hasta ahora y no se ha cumplido ninguna”.

De momento, hoy han llegado a España un millón 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y la ministra de Sanidad ha asegurado que así será todos los lunes de este mes. ¿Se va a poder cumplir el objetivo de llegar a finales de verano con el 70% de la población inmunizada? Ya sabes que Sánchez dice que sí, pero no depende de él y si dependiera de su influencia en el contexto internacional, la pregunta sería en el verano de qué año.

De momento, 1.200.000 de Pfizer al que hay que añadir el millón de AstraZeneca que recibimos el Jueves Santo. La vacuna de la compañía anglo-sueca sigue generando recelos, a pesar de que los trombos aparecidos son insignificantes. Aquí es importante poner en contexto los datos porque es una vacuna que se han puesto ya la mayoría de profesores, policías o bomberos, y se está administrando ya a personas de entre 55 y 65 años, aunque no formen parte de esos colectivos profesionales denominados esenciales.

Los datos: en Europa se han puesto alrededor de 30 millones de vacunas de AstraZeneca y han aparecido unos 30 trombos. Uno de ellos en Asturias. Es el caso de una mujer de 55 años, que recibió la vacuna anglosueca y permanece ingresada en el hospital de Mieres diagnosticada de "una trombosis cerebral de senos venosos. Esto en el conjunto de Europa. En Reino Unido se han inyectado 18 millones de dosis de Astrazeneca y el número de trombos aparecidos es similar al registrado en el conjunto de la Unión: una treintena. ¿Hay motivos para la alarma o la preocupación una vez que países como Holanda hayan paralizado de nuevo la vacunación con este fármaco? En Herrera en COPE le hemos preguntado a Ramón Lecumberri, que además de experto en trombosis es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia: “El primer mensaje es de tranquilidad. Estamos ante un evento adverso con una incidencia tremendamente baja. Hay que tener en cuenta que las consecuencias del COVID-19 son muchísimo peores tanto en número como en gravedad”, nos recordaba.

Y aquí cabe preguntarse, ¿es que con las otras vacunas no han aparecido ningún caso de trombo? En Reino Unido, se han detectado una treintena de trombos a personas que se les ha inyectado la vacuna de Pfizer. En Europa no han trascendido, lo que da buena cuenta que la polémica con AstraZeneca tiene también mucho de batalla política con un ex miembro, con un ex socio comunitario cuya salida de la unión todavía escuece.

¿Y de la evolución de la pandemia qué? Hay que ver la incidencia de la Semana Santa, que a pesar de mantener suspendidas las procesiones y con el cierre perimetral impuesto entre comunidades, todo apunta a que la curva va a registrar un repunte. En Navarra hoy han alcanzado una incidencia de 345 casos por cada 100.000 habitantes y la última actualización de Madrid o País Vasco se situó por encima de los 250 casos.