Antonio Herraiz: "Las conclusiones de la Cumbre del Clima son un fracaso"

El caso de Marta Calvo está dando un giro inesperado. Ya sabes que es la joven desaparecida en Valencia el 7 de noviembre. El principal sospechoso, un narco colombiano de 38 años declaró a la Guardia Civil que había descuartizado el cuerpo de Marta y lo tiró al contenedor de basura. No hay ninguna pista de dónde se puede encontrar.

Pero el giro inesperado es que se han abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con la muerte o desaparición de al menos tres mujeres más. Podrían ser cinco en total. Hay muchas similitudes también con la muerte de una prostituta brasileña en el barrio valenciano de Ruzafa y el juez ha decidido reabrir el caso.

Y, como decimos, no sería el único caso. En Valencia, en Carcaixent se busca a Wafa, una joven saharaui de la que no se sabe nada de ella desde el 17 de noviembre. En principio la delegación del Gobierno en Valencia descartó relación, se pensó que se había marchado de forma voluntaria de casa. Ahora los investigadores no descartan que el colombiano detenido, Jorge Ignacio Palma, pueda tener relación. Se da la circunstancia de que Palma se entregó el mismo día que desapareció la joven saharaui.

Vamos a seguir de cerca este caso en un viernes en el que concluye la cumbre del Clima en Madrid. Ha sido un éxito de organización, y en eso podemos presumir, pero todo apunta a que las conclusiones van a ser un fracaso. Al margen de los discursos, del circo montado en torno a la niña Gretta Thumberg, no se esperan grandes acuerdos, sobre todo porque los países más contaminantes no están por la labor.