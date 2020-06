Antonio Herraiz: "Es indicativo que Sánchez no defienda con entusiasmo al Rey Juan Carlos"

A esta hora estamos pendientes de una reunión, que se prolonga ya durante varias horas, y de la que pende el futuro de más dos millones y medio de trabajadores. En la mesa del encuentro, miembros del Gobierno, de los empresarios y de los sindicatos. Y en el centro de la agenda se sitúa la renovación de los ERTE hasta septiembre. Todo apunta a que será posible el acuerdo, pero hay muchos flecos que están dilatando una salida. Es un instrumento, contemplado en la reforma laboral, que se quiere cargar el Gobierno y que ha salvado la viabilidad de miles de empresas en este país. También ha permitido a más de 4 millones de trabajadores capear una crisis sin precedentes, aunque también hay que decir que todavía muchos no han cobrado absolutamente nada. Es el caso deSusana, que nos ha contado esto: “No he cobrado ninguno de mis dos ERTES. A día de hoy estoy con una niña de 10 meses y sin cobrar el ERTE. Y he tenido que pedir ayuda alimentaria”.

El panorama que se nos viene encima no es alentador. La incertidumbre económica es total, y hoy la ministra Nadia Calviño ha querido lanzar un mensaje de optimismo, así lo ha hecho: “Nos queda aún un largo camino por delante. Si la reactivación continua en Europa sin marchas atrás significativas y se inicia en América en algunas semanas, si seguimos tomando las medidas adecuadas a nivel nacional y comunitario, la recuperación se acelerará paulatinamente durante la segunda mitad del año y a lo largo del 2021”.

Escuchando a Calviño me ha recordado a Zapatero, cuando hablaba de aquellos brotes verdes. A ver si esta vez sí aciertan desde el Gobierno.

Hemos escuchado a Calviño en el Congreso, donde hoy ha vuelto la figura de Felipe González. Un día después de que el PSOE se sumara a PP y a Vox para rechazar una comisión de investigación contra Felipe González por su presunta implicación en los GAL, uno de los socios prioritarios del Gobierno, los que mantuvieron a Sánchez en Moncloa, han vuelto a la carga contra el ex presidente socialista. A la pregunta del portavoz de Esquerra, de Gabriel Rufián, hoy Pedro Sánchez sí ha sido más rotundo que estos días atrás. Esto ha expuesto Rufián: “La cuestión es que yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero, y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido”. Y así le ha contestado Sánchez: “Usted habla de Felipe González, señoría, 4 elecciones ganadas, casi 14 años de Gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, de sistema de pensiones, de la educación, de la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática”.

Aunque no haya sido con un entusiasmo desbordante, hoy no se le puede reprochar a Sánchez que no haya defendido a Felipe González. La mayor parte del Gobierno ha aplaudido salvo Pablo Iglesias. Lo esperado. Donde no ha estado efusivo ha sido en la defensa del Rey Juan Carlos. Se ha limitado a decir que el rey emérito no es impune. Y esto también es un indicador.