Antonio Herraiz: “Iglesias escondió el móvil de su asistenta para no meterla más presión. ¡Cuánta bondad!”

Hoy ningún miembro del Gobierno ha querido responder a las preguntas que hacemos los periodistas después del Consejo de Ministros. Es excepcional y raro que no haya comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo.

Así que nos quedamos sin saber más detalles de la subida de impuestos anunciada por Pedro Sánchez. Cierto es que el mensaje lo hemos escuchado más de una vez. Y lo venden con que esa subida solo será para los ricos. El problema es que este Gobierno, sobre todo la parte de Podemos, tiene una visión bastante distorsionada del concepto de ricos. ¿Quiénes son los ricos? ¿Los que tienen un chalet valorado en cerca de 1 millón de euros en Galapagar?

Como no ha habido oportunidad, tampoco hemos podido preguntar al propio Sánchez -que se ha limitado a dar un discurso sin opción a réplica- por dónde irá la subida del IVA o cómo va afectar al conjunto de los españoles los planes del Gobierno para afrontar la que nos está cayendo.

Otra duda que nos deja Sánchez es si apoya totalmente a su vicepresidente acorralado por el caso Dina, la asistenta de Podemos a la que robaron el móvil que contenía información comprometedora para el partido y para su líder. Hoy Pablo Iglesias ha estado en la radio pública donde ha seguido hablando de las cloacas del estado, de la policía patriótica, aunque no ha afrontado los grandes interrogantes que han llevado a un juez a quitarle la condición de perjudicado. ¿Por qué dio ese paso el magistrado de la Audiencia Nacional? Porque Iglesias tuvo durante un año la tarjeta del móvil de su asistenta durante un año. Hoy ha dicho que la guardó tanto tiempo para que su joven asistenta no lo pasara peor: “Tomé una decisión, no someter a Dina a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. Eso le supuso una presión enorme a Dina”, argumentaba Iglesias.

Y por eso se guardó durante un año la tarjeta del móvil robado de su asistenta. ¿Por qué no la llevó a la policía? Y lo qué es peor, ¿por qué cuando la entregó el contenido era ilegible? Él asegura que no alteró la tarjeta, pero la propia asistente en una declaración inicial dijo que estaba destruida. Luego modificó la versión para salvar la imagen de su jefe. Y por eso fue premiada con la dirección de un digital regado con fondos de Podemos.

¿Con todo esto sigue Pedro Sánchez apoyando a Pablo Iglesias? Nos quedamos con la duda porque ya decimos, de forma excepcional, hoy no ha comparecido nadie del Gobierno para explicar los acuerdos del Consejo de Ministros.

Estamos a 3 de julio, vísperas de San Fermín. En circunstancias normales en Pamplona estaría ya todo preparado para las fiestas más internacionales de España. Todavía hay alguno que a través de las Redes Sociales está planteando reuniones para estos días en Pamplona. Por eso es necesario recordar el mensaje que ha dejado esta mañana su alcalde, Enrique Maya: “Las personas que están pensando en venir, que no vengan. Que lo hagan en 2021 que van a ser los mejores del mundo, una maravilla”, comentaba en Herrera en COPE. A eso sólo podemos añadir una cosa: ya queda menos para los San Fermines de 2021.