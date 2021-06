Antonio Herraiz: “El humor y el buen trato son dos buenas vacunas”

El plan del Gobierno para la reapertura del ocio nocturno y la regulación de la hostelería ha puesto de acuerdo a comunidades tan dispares como País Vasco, Cataluña, Baleares, Madrid o Castilla y León. La orden todavía no está publicada en el BOE, pero estas cinco comunidades ya anuncian su total oposición, habrá recursos y también anuncian incumplimientos.

¿Cuál es esa norma que estas cuatro comunidades dicen que no se puede imponer porque, entienden, NO es de obligado cumplimiento? Ya digo que hay que esperar a conocer la letra pequeña del BOE. En el lado más aperturista, apuesta por la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada para casos muy concretos. Tienen que tener menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo esta situación solo se da en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Ceuta, donde no se tienen en cuenta los positivos de los menores que entraron de forma irregular hace 20 días.

Si tienes un negocio de hostelería en una comunidad con esa incidencia de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, el aforo del interior es del 50% y del 100% en el exterior. Jon Riveros tiene un café tertulia en Menorca, con una incidencia de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Está en un buen punto de partida y tras conocer la normativa, va a pedir una licencia de café-concierto para poder ampliar su horario con música en directo: “Somos conscientes de la pandemia, somos conscientes de todo lo que ha conllevado todo esto. Pero yo creo que Menorca, en el momento en el que estamos, lo podemos hacer, porque la incidencia es baja, va a venir el turismo, la gente de fuera, y no podemos ofrecerles cerrar a la una de la mañana todo”.

Pero, claro, hay que mirar el otro extremo. Las comunidades que están por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahí se encuentra Madrid. Y ahí se encuentra el País Vasco, Aragón, Andalucía, La Rioja. Con la orden en la mano, el ocio nocturno seguirá sin poder abrir. Y en la hostelería… el interior de los bares y los restaurantes se deberá clausurar… y, en exteriores, el aforo será de un 75 por ciento con un máximo de 6 personas por mesa. Con el verano encima, los hosteleros se ponen en pie de guerra y comunidades como Madrid o el País Vasco, también Baleares, Cataluña, o Castilla y León, ya han anunciado que no lo van a cumplir.

Enseguida ampliamos lo último del plan de vacunación te voy a presentar a Jorge Prieto. Tiene 25 años y es enfermero del servicio de urgencias SUMMA 112 de Madrid. Jorge conoce muy bien las preguntas que le trasladan cuando van a vacunarse. Paracetamol, sí-no, cuándo. Antes o después de la vacuna. ¿Y si me citan y estoy de vacaciones? Dudas básicas que él responde con humor a los que acuden al a vacunarse: “Es que mire usted yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre, ¿me tengo que tomar el doble de la dosis? No. Si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general. ¿Me tengo que tomar el paracetamol? Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está”.

Esta mañana, en Herrera en COPE hemos hablado con Jorge Prieto. El humor y el buen trato son también dos buenas vacunas: “El ánimo es fundamental, es el motor que todos tenemos. Entonces, sí que es verdad que va a trabajar porque le pagan un sueldo, efectivamente, el humor no paga facturas pero sí hace muy llevadero el día a día”.

Y lo mejor es que sus jefes le apoyan a seguir con estas charlas tan cachondas y con tanto talento.