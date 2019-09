Antonio Herraiz: “Hay perdones que son sinceros y otros que buscan un beneficio penal extra”

Hay perdones que son sinceros y que no buscan ningún beneficio extra. Sólo obtener clemencia por parte de la víctima o de la persona a la que has ofendido. Pero en el ámbito judicial y procesal hay otro tipo de perdones. Y hoy lo hemos escuchado en la Audiencia Provincial de Almería: “Perdóname Judith, Ángel, que me perdonen por lo que he hecho, pero todo fue un accidente” ha asegurado durante su declaración.

Es Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, el niño de Almería. Quezada dice que no quería matar al 'pescaito' y durante la declaración, que se ha prolongado durante dos horas y media, ha señalado que el niño la empezó a insultar, le tapó la boca y le mató sin intención. Su principal argumento lo conocen: todo fue un accidente.

Esta versión choca con el relato de la fiscalía que acusa a Ana Julia de asesinato. Molió a palos al niño, de modo consciente, deliberado y a sangre fría. En MEDIODÍA COPE hemos hablado con la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez. Sostiene que la versión de Ana Julia forma parte de una estrategia muy bien diseñada: “Creo que es premeditada”, aseguraba. En una hora, se reanudan las declaraciones con la presencia ante el jurado de los padres. Será a puerta cerrada.

Y vamos a seguir pendientes de la reunión de los comités negociadores de PSOE y de Podemos. Ha comenzado a las 11. En el último encuentro estuvieron cinco horas, el resultado lo conocen y también saben las enormes diferencias que separan a los dos partidos. Hoy faltan 13 días para la fecha límite y el acuerdo sería una auténtica sorpresa. Para todos. Con las encuestas dando alas al PSOE, ¿ven a Pedro Sánchez capaz de asumir ahora un Gobierno de Coalición? Y en el otro extremo, con el orgullo que siempre ha demostrado Pablo Iglesias, ¿ven posible que se vaya a bajar los pantalones dando su apoyo casi gratis al PSOE? En política no hay nada imposible, pero ninguno de los dos extremos aparecen en el guion que han escrito en Moncloa el asesor de cabecera de Sánchez, y en el chalet de Galapagar los líderes de Unidas Podemos.