Antonio Herraiz: “¿Habrán aplaudido a Sánchez en el consejo de ministros tras conocer los datos de la EPA?”

La crisis del coronavirus ha provocado la mayor destrucción de empleo de la historia de España. En tan sólo tres meses, se han perdido 1.043.000 puestos de trabajo. El dato de la EPA lo conocíamos a primera hora y como hoy martes se celebraba el consejo de ministros, había una expectación inusitada por saber si en Moncloa también iban a recibir a Pedro Sánchez con un aplauso.

Recordamos el sonido de la semana pasada. El aplauso con el que le recibieron tras la cumbre europea hoy, al menos, no lo han difundido desde Moncloa. No hay grandes motivos para aplaudir y lo que confirman los datos de la EPA es que lo poco que vale la palabra del vicepresidente Pablo Iglesias, que a lo largo del trimestre que analiza la encuesta de población activa no se ha cansado de repetir lo del escudo social.

“Como usted sabe, después de la crisis de 2008 hubo muchos despidos. Este gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID 19. El escudo social que ha hecho este gobierno para proteger a la gente y, en especial, a los más vulnerables, no tiene precedentes en la historia de nuestro país”, ha dicho Iglesias.

Ahí está el millón de empleos destruidos en España durante la pandemia. El sector servicios, el más afectado: se dejó por el camino más de 800.000 empleos, un 75% del total.

Y la noticia está en el Real Madrid. Te lo hemos adelantado hace justo una hora. Mariano, delantero del equipo blanco, ha dado positivo por coronavirus. Se encuentra aislado en su domicilio y no ha acudido a entrenar. La prueba PCR se le realizó, como al resto de la plantilla, después de las vacaciones y antes de volver a los preparatorios de cara a la eliminatoria de Champions frente al Manchester City.

Por cierto, que en Madrid se intensifican las medidas contra el coronavirus. La comunidad decreta el uso obligatorio de mascarillas en todos los escenarios. Era, junto a Canarias, la única comunidad autónoma en no tomar esta medida. Además, limita el horario de apertura de los locales de ocio nocturno. Tendrán que cerrar a la una y media. Además el Gobierno madrileño pretende crear una “cartilla covid”, similar a la cartilla de vacunación. Permitiría demostrar quiénes tienen anticuerpos y no pueden contagiar y no pueden ser contagiados. Así se protegería mejor a los colectivos más vulnerables.