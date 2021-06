Antonio Herraiz: "No había duda de que el anuncio de las mascarillas lo iba a capitalizar Sánchez"

La mascarilla va a dejar de ser obligatoria en España al aire libre a partir del sábado 26 de junio. El Gobierno lo va a aprobar en un Consejo de Ministros que se va a celebrar el próximo jueves: “Gracias al cumplimiento de esta planificación este será el último fin de semana con mascarilla en los exteriores porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla”.

No había duda de que el anuncio lo iba a capitalizar el presidente del Gobierno. Lo ha hecho en Barcelona durante el cierre del foro convocado por los empresarios catalanes del Círculo de Economía. España sigue así la estela de países como Francia, Reino Unido, Portugal o Bélgica en los que la mascarilla ya no es obligatoria en exteriores. Fuera de Europa, se adelantaron en Israel y en EEUU.

Dejamos así un año en el que este elemento ha sido un complemento indispensable también en exteriores. Después de dudar de su eficacia, después de decirnos que no era necesario llevarla porque alarmaba -cuando la realidad era que no había suficientes-, en mayo de 2020 el Gobierno publicó un decreto. A partir del 21 de mayo la mascarilla era obligatoria en todos los espacios públicos cerrados y en los espacios abiertos cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

Después, las comunidades autónomas la hicieron obligatoria a todas horas. En cualquier escenario. También al aire libre. Madrid fue de las últimas en sumarse el 30 de julio y después Canarias. Desde entonces, hasta hoy. Bueno hasta el 26 de junio, sábado, que será el primer día en el que nadie te podrá decir nada si no llevas la mascarilla al aire libre.

Enseguida escuchamos la voz de los expertos valorando la decisión de Sánchez. Este viernes seguimos mirando a Tenerife. Continúan los trabajos de búsqueda de los cuerpos de la pequeña Anna y su padre Tomás Gimeno. Si no se localizan, el caso no se dará por cerrado, se multiplicarán las especulaciones y supondrá prolongar el dolor para Beatriz, la madre. El buque Ángeles Alvariño sigue rastreando la zona pero no lo puede hacer por tiempo ilimitado. Ha ampliado la fecha inicialmente prevista pero dispone de un robot submarino que requiere de unas operaciones de mantenimiento que, en un principio, solo se pueden realizar en Vigo. Hoy en Herrera en COPE ha estado el que fuera jefe del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Ortega Machín. La tecnología es importante, pero el trabajo de los profesionales que se afanan en encontrar el cuerpo de la pequeña Anna y de Tomás es intenso: “La pericia para que con las pinzas intentar coger lo que se cogió, primero la botella y el edredón y luego las bolsas con la niña dentro y demás. Eso es un trabajo de cirujanos. ¿Suerte? Sí yo creo que hay suerte pero yo no creo, en este caso la pericia, la intensidad del trabajo y la profesionalidad bestial que es lo que ha hecho esta gente”.

Las pistas siguen siendo las mismas, no hay nada nuevo, y lo que no para de crecer es la agonía de la madre, de Beatriz.