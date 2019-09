Antonio Herraiz: "El gran triunfo de Sánchez en esta breve legislatura es Franco"

La economía española sigue con síntomas propios del constipado. Todavía está lejos de la neumonía pero la incertidumbre política que arrastra España desde hace años provoca que la previsión de crecimiento se ralentice. Hoy el Banco de España lo ha rebajado hasta el 2%, son cuatro décimas menos y recoge los malos indicadores que hemos ido acumulando a lo largo del verano.

Los mensajes del Gobierno en funciones ya los conoces. No hay motivos para la preocupación. Pero el contexto internacional no ofrece excesiva tranquilidad. El motor de la locomotora alemana anda gripado, el Brexit amenaza con desestabilizar a Europa y las tensiones comerciales entre EE.UU. y China nos terminan afectando a todos.

En la Economía las sensaciones son muy importantes. Si no son buenas, un empresario que tiene previsto realizar una inversión se espera o directamente la paraliza. Y esto va en cascada. Así que sería bueno que lo recordaran los que no se cansan de repetir que aquí no pasa nada. El último en dar un toque de atención ha sido el Banco de España.

Con la economía lanzando señales de alerta, el Gobierno en funciones, metido de lleno en la precampaña , ha recibido hoy una buena noticia. Es el mejor argumento electoral y se lo han dado esta mañana seis magistrados del Supremo. El Alto Tribunal avala por unanimidad exhumar los restos de Franco del Valle de los caídos. Serán trasladados al cementerio de El Pardo, en contra de la decisión de la familia, que sólo aceptaba como alternativa que reposaran de forma definitiva en la catedral de la Almudena.

La legislatura que acabamos de despedir sin absolutamente ningún logro para la economía, ni para el empleo ni para los problemas territoriales deja el preciado trofeo para Pedro Sánchez. Y ese trofeo es Franco, 44 años después de su muerte.