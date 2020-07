Antonio Herraiz: "González habla de una señora tal y de un policía corrupto para defender al Rey Juan Carlos"

Estamos pendientes de los brotes de Coronavirus en España. Hay más de 150 y ahora sí el Gobierno asegura que está preocupado por lo que se denomina trasmisión local. Ten por seguro que ante la incapacidad de atajar esos brotes, la única responsabilidad te la van a derivar a ti y a mí, aunque tu conducta sea ejemplar.

Al margen de la pandemia, de las cuestiones estrictamente sanitarias, estamos pendientes de la crisis económica. Porque al final nos termina afectando a todos. Y una parte importante de nuestro futuro se está jugando en la cumbre europea que se está celebrando en Bruselas. Se decide la cuantía y también las condiciones de un fondo comunitario común para hacer frente a la pandemia. Italia y España, que son los dos países más afectados por el coronavirus deben ser los más beneficiados. Pero en Europa no se fían de la gestión que el Gobierno de Sánchez vaya a hacer de ese dinero. Da igual el color político. La desconfianza es general. Ahí está la conservadora Merkel, el liberal holandés o el socialista sueco. No quieren ceder parte de sus presupuestos para que luego aquí lo despilfarren con medidas populistas sin control. Y exigen reformas. Ante este contexto, hoy Sánchez no ha tenido más remedio que acudir con tono conciliador: “España acude a esta cumbre con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura. También en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación, dónde están las políticas en las cuáles se tiene que centrar ese plan, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos un acuerdo”. La cumbre acaba mañana, ya veremos cómo afecta a España.

Hoy es protagonista también Felipe González, que con Sánchez ya sabes que no tiene una relación fluida. Todo lo contrario. El ex presidente ha salido en defensa del Rey Juan Carlos. Y lo ha hecho ante la falta de apoyo hacia el monarca emérito de la actual dirección del PSOE. Felipe González enmarca las informaciones que afectan al rey en una campaña para desmontar lo que en Podemos llaman como “régimen del 78”: “Solo voy a pedir una cosa, respeto a la presunción de inocencia. Cuando alguno de credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora, que la de también cuando se refiere a ellos”.

Ese policía corrupto al que se refiere Felipe González es el comisario Villarejo, actualmente en prisión. Y esa señora tal a la que se refiere el ex presidente es Corina, la ex amiga del rey juan Carlos, investigada por la justicia. González nunca da puntadas sin hilo. Y el mensaje va a dirigido para los actuales inquilinos de Moncloa aunque el caso que le van a hacer, ya te avanzo, va a ser nulo.