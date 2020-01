Antonio Herraiz: "El Gobierno no ha tenido tiempo todavía para atender a las exigencias de ERC"

La Justicia española vuelve a exhibir su firmeza contra los líderes separatistas en prisión. De momento no tiene efecto el cambio de opinión de la abogacía del Estado y el Gobierno que se está gestando no ha tenido tiempo suficiente para atender las demandas de Esquerra Republicana.

Hoy Oriol Junqueras estaba muy pendiente del Supremo porque pretendía que le diera la razón. No quería otra cosa que quedar libre, que se suspendiera una sentencia firme tras la resolución de la Justicia Europea que reconoce su inmunidad. Y no, el Supremo español no le ha dado la razón. Lo de la inmunidad está muy bien, pero por encima de esa decisión está la sentencia que condena al líder de Esquerra a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación. Y esto lo han resuelto esta mañana, en la misma línea, y por unanimidad dos salas del Supremo: penal y de lo contencioso-administrativo.

Conclusión. Junqueras va a seguir en prisión y no va a poder acudir el lunes como pretendía a recoger su acta de eurodiputado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora con los presos separatistas es una incógnita pero lo que tenemos claro es que hoy, la Justicia ha vuelto a mostrar su firmeza.

La decisión del Supremo llega apenas unas horas después de la conversación entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Quim Torra. No ha trascendido si en esa charla telefónica, que ha durado siete minutos, Torra le ha ha pedido la amnistía que viene reclamando para los políticos separatistas en prisión. Lo único que ha filtrado Moncloa es que Sánchez y el presidente catalán se van a reunir una vez se forme el Gobierno.

Al margen de los nombres que siguen surgiendo, de esas cuatro vicepresidencias que va a tener el Ejecutivo, tenemos especial interés quién fue el que ordenó la construcción de una habitación secreta en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Estaba escondida tras una estantería y la ha descubierto un alto cargo del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Había un sillón, tele, vídeo y una ducha de hidromasaje. Qué es lo que se ha hecho en esa habitación durante los últimos años, quién se ha encargado de darle uso. Los misterios que sigue desvelando la etapa de 36 años del PSOE al frente de la Junta de Andalucía.