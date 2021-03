Antonio Herraiz : "El Gobierno y el Parlamento han ido siempre por detrás en el tema de las mascarillas"

El uso obligatorio de la mascarilla, independientemente de si se puede o no guardar la distancia de seguridad, ha llegado a la mesa del consejo interterritorial de salud. Primero porque la norma está en vigor, al quedar publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y aquí hay que explicar porque entra en vigor ahora esta medida cuando la situación es mucho mejor que en el pico de la primera o la tercera ola. Es una norma derivada de una tramitación parlamentaria que confirma que los tiempos legislativos e incluso los del Ejecutivo están lejos de la realidad. Primero, nos contaron que las mascarillas generaban una alarma excesiva. Contaron esta milonga porque no había mascarillas. Después que era complicado imponer su uso. Y ahora cuando ha empezado el plan de vacunación y los datos no son tan malos la hacen obligatoria en cualquier escenario: desde lo alto de un pico hasta la playa más recóndita. Nos hemos pasado esta mañana por unas cuantas y los que cumplen la norma reconocen que ahora tiene menos sentido que hace justo un año. Carlota está en Mallorca.

“Que en pleno verano, entre 30 y 40 grados, tengas que estar al sol con la mascarilla, me parece todavía mayor riesgo que el propio virus. No tiene ningún sentido que el verano pasado las medidas fueran menos restrictivas que este que, en teoría, tendríamos que estar mejor”, nos cuenta Carlota.

Ahora hay que ver si el consejo interterritorial de salud avala sin más esa obligación del uso de la mascarilla al aire libre en cualquier escenario, salvo unas cuantas excepciones o añade matices. Habrá que ver por dónde van esos matices si es que los hacen.

Además, este miércoles nos ha dejado un dato económico que tiene muchas vertientes. Es más, si estás en paro, en ERTE, tienes tu negocio cerrado, seguro que vas a poner en duda ese dato económico. ¿Cuál es esa cifra?

Hace referencia a la tasa de ahorro de los españoles durante 2020. Alcanzó casi el 15% y estamos hablando del nivel más alto desde 1999, que es el primer año que la estadística se fijó en esta referencia.

Las familias guardaron casi 109 mil millones de euros, más del doble que el año anterior. Y si estás en la situación que acabamos de plantear, en paro, en ERTE, con un negocio cerrado o a punto de cerrar, te preguntarás, con la que está cayendo, ¿Hay gente que puede ahorrar? Pues sí y tiene una explicación sencilla. Hay millones de personas que no han perdido poder adquisitivo durante la pandemia. Aquí hay que mencionar a los más de dos millones y medio de empleados públicos, a los 6 millones de pensionistas, y a los que su sueldo no se ha visto alterado porque sus empresas no han visto afectadas su cuenta de resultados. Todas esas personas han seguido cobrando lo mismo, pero por el confinamiento y las restricciones no han podido gastar lo mismo. De ahí que haya subido la tasa de ahorro, confirmando que la pandemia va a abrir nuevas brechas económicas.