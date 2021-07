Antonio Herraiz: "El Gobierno carga contra la sentencia del Constitucional sin ni siquiera haberla leído"

A la espera de conocer la letra pequeña de la sentencia del Constitucional que anula el confinamiento, hoy el debate se ha centrado en el ámbito de la política. Para resolver qué pasa con las multas que se pusieron por saltarse esa norma ahora declarada inconstitucional, o para saber si hay opción de recursos por parte de aquellos colectivos perjudicados, habrá que esperar a conocer los fundamentos del fallo.

Lo que sí sabemos es que es un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y que ha escocido en Moncloa. Primero, porque ha quedado en evidencia que durante toda la pandemia han decretado órdenes con las que han buscado tener el menor control parlamentario. El Constitucional les dice que el confinamiento hubiera requerido de un estado de excepción y no de un estado de alarma. Pero el estado de excepción hubiera supuesto para Sánchez haber tenido que dar más explicaciones en el parlamento. Para la próxima, ya sabemos que no lo van a poder hacer así, de esta manera. Esperemos que no haya una próxima.

Hoy una jurista, una magistrada como es Margarita Robles ha hablado de elucubraciones doctrinales por parte del Constitucional. Ha llegado incluso a insinuar que los magistrados que no les han dado la razón no conocen la realidad. Este es el respeto que tienen por las sentencias. En lugar de valorar, de analizar, de hablar por qué no lo hicieron de otra forma, con mayores garantías jurídicas.

Ni Robles, ni la nueva ministra de Justicia, que ha estrenado el plasma, ninguno han esperado a conocer los fundamentos del fallo. No les gusta, no se adapta a los intereses de Sánchez y el Gobierno, salimos en tromba a cargar contra ella. Antes incluso de leerla. Para qué.

Por lo demás hoy hemos vuelto a Cuba. Seguimos muy pendientes de la situación de la periodista del periódico ABC Camila Acosta, detenida hace tres días por hacer su trabajo, por informar. Fue arrestada tras contar las protestas que se propagaban por toda la isla. Camila ha sido trasladada a una prisión de La Habana y hoy nos hemos preguntado, ¿cómo son las cárceles en la isla? Se lo hemos preguntado a Ricardo González Alfonso. También le encarcelaron por hacer uso de la libertad de expresión. Estuvo entre rejas 7 años y cuatro meses y pasó por tres prisiones diferentes. La situación de estas cárceles es lamentable: “Las paredes de atrás filtran aguas albañales. Se ponen toldos de lona para que no caigan estas aguas arriba de la cama. El espacio es muy reducido, es de 1080 por tres metros. Y ponen el agua tres veces al día una hora. Hemos estaod con la luz permanente durante días y hemos estado meses sin luz.”

Hablando de persecución a periodistas a aquellos que quieren ejercer la libertad de expresión. Tenemos una última hora que nos devuelve a Europa. Ha muerto el periodista de investigación holandés que fue tiroteado en la calle de Amsterdam la semana pasada. Peter de Vries tenía 64 años y había recibido numerosas amenazas de muerte por destapar el crimen organizado.