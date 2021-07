Antonio Herraiz: "Francia no recomienda viajar a España porque saca de contexto nuestros datos"

El turismo español ha recibido hoy dos noticias. Una muy buena y otra no tan buena. Empezamos por la buena y miramos a Reino Unido. Es nuestro principal cliente. En 2019,que es el año previo a la pandemia, nos visitaron 18 millones de británicos. Pero ahora, en este momento, a su regreso, tienen que guardar cuarentena si viajan a España. Y eso, evidentemente, les echa para atrás, claro. Esto va a cambiar. Los británicos vacunados con la pauta completa, los que estén inmunizados, van a poder viajar a España sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Da igual que vengan a Canarias a Baleares o que vengan a la península. Y da igual si el particular semáforo británico está en ámbar, que es el color para decir que somos un país no seguro para viajar. La pregunta es:¿Esto a partir de cuándo? A partir del 19 de julio.

Esta es la buena noticia. La menos buena es que Francia no recomienda viajar a España ni a Portugal. Esto es importante para nuestro turismo. En 2019 recibimos la visita de 11 millones y medio de franceses. Y en el primer trimestre de este año, los franceses incluso están a la cabeza. Nos visitaron 75.000, que son cinco veces más que las visitas de los británicos. En esto han influido las condiciones impuestas por Reino Unido para viajar a nuestro país. Las empresas turísticas que dependen, en buena medida, del cliente francés han recibido la noticia, esa recomendación, como un mazazo. Y la ven como una maniobra para salvar su turismo. Manel Vilajosona tiene un camping en Tarragona: “Estas maniobras del gobierno francés, y del sector turístico francés que van siempre de la mano y están muy conchabados, siempre saben el momento preciso en el que se hace más daño. Y esta recomendación, fijaros, recomendación, impedir el desplazamiento tendría unas consecuencias jurídicas muy graves que Francia no está dispuesta a asumir. Las recomendaciones se siguen o no se siguen.”

Al margen de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, hoy el presidente del Gobierno se ha llevado un susto, un buen susto. Pedro Sánchez está en Lituania y poco después de las 11 y media comparecía junto presidente lituano en una base militar. En concreto en la base de Siauliai . Allí hay desplegadas tropas españolas en una misión de la OTAN. No solo en Lituania, es una misión que se extiende por Polonia, Estonia, y Letonia para proteger las fronteras de este último país ante una posible agresión militar rusa. Siempre mirando a rusia.

El caso es que en esa base de Lituania había empezado hablando el presidente lituano cuando han empezado a ver movimientos extraños. Militares poniéndose en posición, los servicios de seguridad del lituano y de Sánchez poniéndose en guardia. En ese momento, los dos se han comenzado a retirarse de sus respectivos atriles.

¿Qué ha pasado? Pues que ha sonado la alarma que indicaba la detección de un avión no identificado. Los dos presidentes, el español y el lituano, estaban sobre su atril, y detrás de ellos, además de las habituales banderas, había dos cazas Eurofighters del Ala 14 que han salido minutos después a identificar el avión o los posibles aviones rusos que había hecho saltar a las alarmas. Todo ha pasado muy deprisa, los periodistas y los cámaras que cubrían la comparecencia han tenido que recoger rápidamente y, como decimos, todo ha quedado en un susto y en una falsa alarma.