Antonio Herraiz: "Fracasa la operación cosmética de Sánchez y seguirá cortejando a ERC"

Pedro Sánchez se ha reunido hoy en el Congreso con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. Si algún ingenuo creía que en esos encuentros les iba a convencer para que le apoyen en la investidura ha recibido un jarro de realidad.

Primero porque esta cita ha servido para evidenciar el verdadero motivo de la llamada de Sánchez. Su gran objetivo es echarse en brazos de Esquerra, y como ese cortejo va bien ahora sólo quiere buscar justificaciones para los que, incluso dentro de su propio partido no lo ven claro. Lo de hoy era una parte más de la estrategia para terminar diciendo: no tenemos más remedio que pactar con Esquerra porque ni Partido Popular ni Ciudadanos están por la labor.

La pregunta ¿Qué es lo que ha ofrecido hoy Sánchez a Pablo Casado para conseguir la abstención del PP? Lo único que les ofrece es ese pacto, ya consumado, en el que él aparece como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente. La abstención a cambio de nada: “Yo he preguntado más de cinco veces, ¿Es la única oferta que se hace al Partido Popular? Que nos abstengamos para facilitar un gobierno comunista con Podemos en el Consejo de Ministros y la respuesta ha sido sí”, decía Casado.

La respuesta, que ya conocíamos antes de este encuentro, es que Casado no apoyará a Sánchez. Sánchez ha estado con Casado apenas 45 minutos. Con Inés Arrimadas una hora y diez minutos. La respuesta de Arrimadas ha sido la misma que la de Casado. Si no ofrecen nada, no apoyarán, ni se abstendrán en la investidura de Sánchez: “Es la vía de la mayoría de españoles y yo le he pedido al señor Sánchez que haga historia, pero no historia para mal, le pido que la historia para bien... no para mal con el gobierno de Podemos”.

Mañana Sánchez seguirá con la puesta en escena. El candidato a la investidura abrirá los contactos con los presidentes autonómicos que esconden la justificación del acuerdo con Esquerra y la apertura de una negociación de igual a igual con la Generalitat de Cataluña.

Al margen de lo que ha pasado hoy en el Congreso y de lo que puede pasar, vamos a volver a Valencia para contarte las novedades del caso de Marta Calvo, la joven desaparecida el 7 de noviembre. Hoy han reanudado la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas después de la declaración del principal sospechoso, el colombiano que asegura descuartizó el cuerpo de Marta y lo tiró a contenedores. Es vital encontrar a Marta Calvo porque si no, este caso se parecerá demasiado al de la sevillana Marta del Castillo. Sin localizarse el cadáver, sin la prueba del delito, las condenas son mucho menores.