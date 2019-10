Antonio Herraiz: “La familia del decapitado en Cantabria sospechó desde el primer momento”

El macabro hallazgo de Castro Urdiales, en Cantabria, sigue acumulando elementos de una película de terror. Hay todavía muchos interrogantes abiertos y todas las miradas se dirigen hacia Carmen Merino, la gaditana de 61 años que vivía con Jesús Mari y que entregó su cabeza decapitada a una amiga dentro de una caja envuelta con papel de regalo.

La excusa fue que dentro había juguetes sexuales, marranadas de su pareja -le contó-. La policía iba a registrar su casa y no quería que vieran esos supuestos juguetes. Pero no eran precisamente artilugios sexuales. Era la cabeza de su novio, Jesús Marí Baranda, de 66 años y empleado de banca jubilado. Había desaparecido en febrero sin dejar ni rastro. Ella dijo que se había ido de casa porque ya no la quería. Y a partir de ahí empezó a fingir con la familia de su novio. Que si estaba en Asturias, que si luego se había ido a Galicia. Incluso, la familia del desaparecido recibió mensajes de WhatsApp desde el móvil de Jesús Mari. La familia sospechó desde el primer momento. Lo ha contado en Herrera en COPE, Begoña Arias, que es prima del fallecido.

La familia denunció el caso a la policía y casi inmediatamente después, denunció también la novia, Carmen. La entrega de la cabeza de su novio envuelta en plástico y guardada en una caja se produjo en abril. Y el desenlace ya se lo hemos contado. Este fin de semana, la amiga de Carmen abrió la caja por el mal olor que desprendía y se encontró la cabeza de Jesús Mari.

Ahora hay que determinar cómo, cuándo, quién acabó con la vida de Jesús Mari y qué hizo con el resto del cuerpo. Carmen sigue detenida y hoy la policía ha registrado su casa. Cuando los agentes fueron a su casa, dijo que alguien había dejado la cabeza de su novio en la puerta y que la guardó porque era el único recuerdo que tenía. Un elemento más para esta historia propia de un guión de terror.

Es uno de octubre, se cumplen dos años del intento de golpe separatista y seguimos con todas las miradas puestas en Cataluña. La mañana ha sido relativamente tranquila. Los radicales de los CDR han estado en la calle pero de momento, con un perfil bajo. El mensaje de Quim Torra ha sido el esperado. Ya sabes, que siguen los pasos para alcanzar la república independiente. Y aquí es importante lo que se está cociendo, la respuesta del Gobierno en funciones. Por primera vez en mucho tiempo, Sánchez ha pronunciado un número el 155. Es una posible respuesta aunque Moncloa deja caer que será la última.