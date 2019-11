Antonio Herraiz: "La estampida en Ciudadanos suma y sigue"

Estamos en plenas conversaciones para forma Gobierno. Aunque las reuniones no son públicas, los contactos se están produciendo en diferentes frentes. Son importantes conocer las alianzas sobre todo para conocer las políticas que van a poner en marcha. Preocupa la cuestión territorial, preocupa la economía y también la educación, que en definitiva es el futuro de todas las sociedades modernas.

Hace una semana escuchábamos a la ministra de educación en funciones Isabel Celaá lanzar una dentellada a la concertada y, en definitiva, a la libertad que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Se montó un revuelo importante y se vio obligada a matizar, aunque no ha rectificar, al menos en lo evidente. No todos en el PSOE están de acuerdo con ir contra la concertada. Y si no, escuchen lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, durante la celebración de los premios COPE en esta comunidad.

“Me gustaría sinceramente que en el momento de incertidumbre esta región siga siendo un espacio refugio, donde no se discutan, por supuesto ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio donde podrá haber diferencias, de hecho las hay, de todo, de paisaje, de territorio, de condiciones de vida... pero finalmente aquí no discutimos por lo esencial”, ha dicho.

Bueno, pues esta misma mañana COPE ha preguntado a la ministra de Educación por las palabras de su compañero de partido y uno de los principales barones socialistas. Aquí Celaá dice que todos son un valor seguro: “Todos somos valores seguros para la concertada. La educación es un derecho fundamental y corresponde a los poderes públicos el garantizarlo”.

Habrá que ver si finalmente el PSOE tiene que ir de la mano de Podemos y de los separatistas qué es lo que hacen con la educación concertada.

En plenas negociaciones para formar Gobierno, en el PSOE activan su plan B por si falla el de Esquerra. Y miran a Ciudadanos. Ayer en Herrera en COPE Arrimadas dijo que le habían llamado de Moncloa. Fue Carmen Calvo y ya sabemos para qué. Quieren su abstención.

Y es que todos miran a Arrimadas como la nueva líder del partido. La debacle electoral de Ciudadanos sigue cobrándose nuevas piezas. Primero fue Albert Rivera el día después de las elecciones, y a la desbandada se ha sumado esta mañana su número dos José Manuel Villegas. El último en anunciar que abandona la política ha sido Fernando de Páramo. Era secretario de comunicación y deja también el escaño en el Congreso que obtuvo el 10N. De Páramo ha comunicado su renuncia a través de una carta que ha enviado a los órganos internos de Ciudadanos y en la que, emulando a Albert Rivera, dice que de los éxitos se aprende y de las derrotas todavía más. Además ha apostado directamente por Inés Arrimadas para liderar el partido.