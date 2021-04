Antonio Herraiz: "En España siguen llegando ciudadanos de India sin un control riguroso"

Te hemos contado los datos de la EPA. En el primer trimestre suelen ser siempre malos pero esta vez la incidencia de la tercera ola del coronavirus ha dado una dentellada dolorosa al mercado laboral. Se han destruido 137.000 puestos de trabajo y hay ya más de 1.200.000 hogares en España con todos sus miembros en paro. Si lo analizamos por comunidades, Madrid lidera la bajada de paro en toda España en el primer trimestre del año, con 50.300 parados menos. Un dato que hemos conocido a cinco días para las elecciones autonómicas en esta comunidad.

Los datos de la EPA son malos, la tasa de paro juvenil ha bajado levemente pero sigue en el 40%, y aunque la situación no es alentadora encontramos historias para la esperanza. Es tiempo para valientes y eso lo sabe bien Elena García. Elena es de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Trabajaba en una empresa del sector hortofrutícola que también estaba siendo golpeado por la crisis. Decidió dar un cambio en su carrera profesional y adentrase en un sector que era totalmente novedoso para ella. La hostelería. Y dirás. Con la que está cayendo... ¿alguien, todavía, se propone abrir un bar? Elena pensó que la comida asiática podía ser una opción más en su pueblo, y el 25 de marzo abrió un restaurante que fusiona la comida japonesa con la extremeña. Esta emprendedora ha estado hoy en Mediodía Cope: "Es verdad que ahora es el tiempo de los valientes. Hay que ir adelante, y creer en tu proyecto, y una vez que tú creas en tu proyecto, lo trabajes, lo madures y estés convencido de ello, hay que ir a por ello".

A Elena le va bien, su situación no es exclusiva, hay muchos más casos, aunque la realidad también refleja la crudeza del mercado laboral con esos 137.000 puestos de trabajo destruidos durante el primer trimestre, según la EPA.

Y estamos pendientes de la variante india del coronavirus. Los ciudadanos que lleguen a España procedentes de India no tendrán que guardar cuarentena hasta el sábado. A pesar de la alerta y los estragos que esta cepa está causando en este India, aquí no hemos tomado una decisión inmediata. En Valencia se estaba investigando un caso que en principio se ha descartado como variante india. Falsa alarma. En cambio, en Vigo, preocupa la situación de un buque, el Prometheus Leader, que está atracado en el puerto y aislado en la terminal de Bouzas. Se han detectado al menos cinco positivos entre su tripulación y se está investigando si son de la cepa india. Este buque procede de Singapur, pero varios de sus tripulantes son hindúes. La inmunóloga Adelaida Sarukhan, científica en el Instituto de Salud Global de Barcelona, ha mandado un mensaje de tranquilidad en Herrera en COPE. Las vacunas siguen siendo eficaces: "Se hizo un estudio preliminar en el laboratorio, y sugiere que los anticuerpos tanto de pacientes que ya pasaron la enfermedad como de personas que han sido vacunadas, son capaces de reconocer esta variante y neutralizarla de manera efectiva, por lo que podemos esperar que las vacunas sigan siendo eficaces".