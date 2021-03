Antonio Herraiz: "El ensayo de Pfizer en adolescentes abre la puerta a la vacunación infantil"

El plan de vacunación en España sigue generando incertidumbre en, sobre todo en el medicamento que ha distribuido la compañía AstraZeneca. Sin embargo, en este Miércoles Santo hemos conocido una noticia que puede revolucionar -en este caso para bien- la estrategia de vacunación. Hablamos del fármaco de la compañía Pfizer, que es la primera que comenzó a inyectarse en nuestro país. Hasta ahora, se ha mantenido al margen a los menores de edad, fundamentalmente porque los ensayos no habían tenido en cuenta esa franja de edad. No se habían desarrollado bien, con la muestra que requieren estos ensayos.

Pfizer ha ampliado su ensayo a adolescentes de entre 12 y 15 años. Ahora mismo el estudio se encuentra en fase tres y se ha desarrollado con una muestra de 2.260 menores. ¿Cuál es el resultado? Muy alentador. La compañía farmacéutica americana y el laboratorio alemán BioNTech han concluido que su vacuna tiene una efectividad demostrada del 100% en adolescentes de esa franja de edad, de entre 12 y 15 años. La respuesta de anticuerpos, dicen, es robusta, e incluso superior a la registrada en voluntarios de entre 16 y 25 años. Además, han tolerado bien esta vacuna.

Si se puede vacunar entonces a los adolescentes, esto abre una nueva puerta en el plan de vacunación. Antes de que se inicie el próximo curso escolar, si llegan las dosis suficientes, si toma ritmo su distribución, podría comenzar la vacunación infantil.

Esa decisión se tomará sobre la marcha. De momento, lo inmediato, y es lo que se debate en el Consejo Interterritorial de Salud, se valoran las novedades en cuanto a la vacunación con AstraZeneca. Este fármaco está dando problemas lo ha alterado hasta en cinco ocasiones. Lo necesario es que se acelere el ritmo y para eso hacen falta más vacunas. Todo apunta que la de Jansen, que sólo necesita una dosis, llegará en la segunda quincena de abril. Por Herrera en COPE ha pasado Miquel Munar. Es psiquiatra y portavoz de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía. O cambia el ritmo, o entraremos en un escenario de tragedia social. Así ha dicho: “Si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Si siguen en este ritmo no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden ni imaginar”.

Por lo demás, es Miércoles Santo. Y sería un buen ejercicio comparar las imágenes de la Dirección General de Tráfico, con las de hace dos, tres o cuatro años. La foto a esta hora de las cámaras de la DGT es muy distinta. Recordamos que no te puedes mover entre comunidades autónomas y ese cierre perimetral entre regiones se amplía también a las provincias de Galicia y de Andalucía.