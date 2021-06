Antonio Herraiz: "Si te dicen que van a volver a delinquir, no parece que tengan ganas de concordia"

Enseguida te hablo de las novedades que hay sobre los indultos que plantea el Gobierno, pero antes una cuestión que nos afecta a todos. El recibo de la luz. Si eres de los que lo analizas cuando te llega la factura a casa, te habrás percatado que no para de crecer. Y una de las claves está en el precio de la luz. Sigue escalando y continúa en máximos. Hoy hemos conocido que, en mayo, la luz se está pagando un 44% más cara que hace un año. Esto de forma inmediata lo notas en el recibo.

Luego está el nuevo plan con el que, el Gobierno quiere incentivar, dice, el ahorro. ¿Cómo? Estableciendo tramos en los que el consumo será más barato. Aquí lo que propone el Gobierno es que tu recibo va a depender no de cuánto consumas, que también, sino de cuándo consumes. Y hay horas punta en las que te van a penalizar porque ese tramo, la tarificación será más cara. La hora punta va de las diez de la mañana a las dos de la tarde y de las seis de la tarde a las diez de la noche. Si guisas a esa hora y enciendes la vitro, si pones la lavadora o el lavavajillas te sale más caro. En cambio, si quieres que sea más barato, tienes la hora valle, que abarca todos los fines de semana y festivos. Todos poniendo lavadoras como locos el sábado y el domingo. Nada de irte al campo. Y esa hora valle también de madrugada. De 12 a ocho de la mañana.

José María Yusta es experto en mercados energéticos, es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y hoy ha estado en Herrera en COPE: “Nos va a interesar más poner la lavadora o el lavavajillas el fin de semana. Y va a ser especialmente interesante este cambio para aquellos consumidores que tengan, por ejemplo, termo eléctrico, calefacción eléctrica con acumulación nocturna, o un vehículo eléctrico. Es decir, un uso muy intensivo durante las horas nocturnas donde ahí sí van a poder tener un ahorro importante”.

Y luego está el lío de los indultos. El Gobierno se va a agarrar a lo que sea para justificarlos. Va modificando el argumentario a medida que le llegan las críticas, especialmente las internas. Hoy COPE te está contando que la manifestación del 13 de junio organizada en Colón, para el PSOE supone cierto oxígeno. ¿Por qué? Porque pondrán a Pablo Casado y a Santiago Abascal como argumento para defender los indultos. Si el facherío patrio se manifiesta, dicen, pues eso es que Sánchez no lo estará haciendo tan mal. Ese es el nivel.

Luego está el discurso de todos esos ministros, más moderados que no les queda otra que asumir la doctrina del presidente. Esta mañana Nadia Calviño ha estado con Herrera en COPE. Tiene aprendido el mensaje: “Apuesto por el diálogo y la concordia y no por volver a enfrentamientos que no nos llevan nada más que al fracaso. Por supuesto tienen que encontrarse soluciones que eviten una repetición de lo que vivimos hace tres años”.

La concordia tiene que ser de doble dirección. Y cuando te dicen que lo van a repetir, que van a volver a delinquir, mucha intención de concordia no tienen.