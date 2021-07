Antonio Herraiz: "En la desatendida atención primaria es donde más se nota el repunte de casos"

La semana ha comenzado confirmando la tendencia de los últimos días. Todas las comunidades que, a esta hora, han adelantado ya sus datos registran un aumento de positivos por coronavirus. Hay regiones en las que el incremento es especialmente relevante. En el caso de Cataluña, hoy han notificado 2.387 casos más que el lunes pasado. En Galicia casi 1000 positivos más que hace siete días, en concreto 959. 500 más en Castilla y León, en Aragón 128 más, 72 en Baleares y así una tendencia que se veía venir.

Por otra parte, aunque la incidencia del coronavirus sigue siendo muy desigual por comunidades autónomas, hay un patrón que se repite. El perfil con más contagios es la franja que va de los 20 a 26 años. Jóvenes que no están vacunados y que en la mayoría de los casos han relajado las medidas de seguridad.

¿Hay motivos para la alarma? No, pero sí para aumentar la preocupación. La presión hospitalaria aumenta, aunque en ningún caso amenaza con alcanzar los niveles que vimos en la primera y en la tercera ola. Hay muchos positivos asintomáticos que, aunque sí propagan el virus, no requieren ingreso. Donde sí se está notando es en los centros de salud. La atención primaria, tan desatendida como poco dotada de personal, se ha reivindicado como la primera gran barrera contra cualquier enfermedad, incluida una pandemia sin precedentes. Y aquí es donde más se está percibiendo el aumento de casos.

¿Qué implica esto? Que en aquellos consultorios donde habían vuelto a la atención presencial y no solo por teléfono, se están viendo obligados a volver a atender vía telefónica. Esto lo pagan lógicamente el conjunto de los pacientes. Lo ha contado a COPE la doctora Judith Sosa desde el centro de salud Doctor Carles Rivas de Barcelona: "Definitivamente desde atención primaria se está notando un montón. El número de visitas presenciales, telefónicas, urgencias. Estamos justo en el punto de volver a ir reintegrando las visitas presenciales pero ahora tenemos que dar un poquito un paso atrás, disminuir el número de estas visitas y priorizar las urgencias".

Y hoy estamos en la víspera de una jornada importante para la selección española. Mañana España se la juega en semifinales frente a Italia en el estadio de Wembley. Reino Unido va a manejar esta última parte de la Eurocopa y ha decidido que ni españoles ni italianos puedan asistir al encuentro. Hoy hemos escuchado el llamamiento de la Real Federación Española de fútbol a todos los españoles que vivan en Inglaterra. Ellos sí que van a poder asistir al encuentro en Wembley. Ante la imposibilidad de viajar desde España, es su momento. Y el mensaje es claro. Os necesitamos. We need you. En teoría, el público que cubra las gradas del estadio propiedad de la selección inglesa debe ser neutral. En teoría. Por eso cuantos más españoles haya, mucho mejor. Todavía se pueden comprar entradas. La más barata, 85 euros.