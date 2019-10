Antonio Herraiz: "La curiosa rectificación del programa del PSOE en menos de 24 horas"

Hasta el viernes no comienza oficialmente la campaña electoral pero puede que ya hayas recibido en tu buzón la propaganda y los votos de los partidos. Incluso si eres uno de los que solicitaste al INE que te excluyera de la base de datos. Son las cartas que no incluyen nombre y apellidos y que bordean así esa negativa a que te bombardeen tu buzón. Por cierto, no deja de ser contradictorio que los partidos no puedan pedir el voto en mítines o en los medios de comunicación y, sin embargo, sí puedan hacerlo en tu propia casa. Una prueba más de que la campaña es casi perpetua.

No sé si eres de los que habitualmente te lees los programas electorales. Si lo haces y te has dado prisa, habrás notado un importante matiz en el del PSOE. En sólo 24 horas, ha rectificado una cuestión importante. Hablamos del tema territorial. Ayer se filtró un documento en el que no había referencias a la reforma federal de la Constitución y la España plurinacional. En esto Sánchez a veces es más claro, otras menos. Ahora, la presión del PSC ha provocado que se incluya en el programa socialista la apuesta por el autogobierno y un modelo federal como solución a la crisis territorial en Cataluña. Rectificación, ya digo, en sólo 24 horas.

Con la que está cayendo en esta comunidad, cuando las costuras han saltado por los aires, guiños de este tipo lo que hacen es afianzar las ansias soberanistas de los independentistas.

Todo en un día en el que hemos conocido tres historias terribles con niños como protagonistas. En el caso de un pedófilo detenido en Valladolid, tenía 1.500 archivos. En algunos de esos vídeos aparecen niños agredidos sexualmente. El detenido tiene 67 años y dejo que seas tú el que le pongas el calificativo.