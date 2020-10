Antonio Herraiz: "¿Cuánto tiempo va a tardar Pedro Sánchez en destituir a Iglesias?

¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con su vicepresidente Pablo Iglesias? Es una pregunta que cobra fuerza después de las novedades del caso Dina Bousselham que es en realidad el caso Pablo Iglesias. En el origen de la investigación está el robo del móvil de Dina, que era asesora del hoy vicepresidente. Contenía información e imágenes comprometedoras por lo que ese robo no fue casual.

Después se reveló que la tarjeta de ese móvil la tuvo durante al menos seis meses el propio iglesias. ¿Dijo Iglesias que se había quedado con la tarjeta? No. ¿Tuvo el consentimiento de Dina para quedársela? Tampoco. La explicación de estas negativas no las dio hasta cuatro años después. Así lo dijo: “Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Bousselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre”.

Cuánta bondad la de Pablo Iglesias. Se guardó la tarjeta para no meter más presión. Un paternalismo machista curioso. Pero resulta que cuando Iglesias devolvió la tarjeta estaba destruida, no se podía leer su contenido. Esto ocurrió en 2015. Hasta ahora, el vicepresidente del Gobierno había bordeado su implicación. Y decimos hasta ahora porque hay novedades y el juez que investiga el caso Dina en la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que investigue a Pablo Iglesias.

El vicepresidente es aforado y el juez García Castellón, como no tiene competencias, solicita al Supremo le investigue por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. ¿Va a cesar Pedro Sánchez a su vicepresidente?

¿Va aplicar el mismo criterio que le llevó a presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy? Le van a dar vueltas como una peonza, lo verán en los próximos días, para tratar de justificar a toda costa que Iglesias siga en el Gobierno como si no pasara nada.

Sánchez está ahora mismo en otra cosa. Anda hoy de presentaciones en un acto diseñado por la factoría de marketing de Moncloa en la que anuncia lo que ha llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Sánchez asegura que gracias al fondo de 140.000 millones de euros que nos va a conceder la Unión Europea se van a crear 800.000 empleos en tres años gracias . Esto para el que le quiera creer. Mientras, más gasto público que al final vas a terminar pagando tú y yo. Ya veremos si Bruselas aprueba o no el plan para que recibamos ese fondo.