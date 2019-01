Antonio Herráiz: “Cuando habla un socialista de la vieja guardia los que dirigen el PSOE se tapan los oidos"

Tiempo de lectura: 1



Cuando habla un socialista de la vieja guardia, los que hoy dirigen los designios del PSOE se tapan los oídos, a veces incluso la nariz. Les miran con un desprecio absoluto, convencidos de que la edad les ha hecho perder la cabeza poco a poco.

Pero no, la mayoría de esos veteranos socialistas andan completamente cuerdos. Y esta mañana, en 'Herrera en COPE', lo único que ha hecho Alfonso Guerra es poner al presidente del Gobierno frente a su propio espejo. “Ningún gobierno puede funcionar con 84 diputados, bildu-etarras e independentistas”. Esto lo ha dicho, literal, Alfonso Guerra y viniendo de alguien que siempre ha gozado de un respeto máximo dentro del partido, esas palabras deberían si no escocer, sí hacer reflexionar a Pedro Sánchez. Porque cuando un padre te dice la verdad, y esa verdad duele, siempre te deja más alterado. Pero no es el caso.

Al presidente del Gobierno no le afecta absolutamente nada. Y seguirá pensando que Guerra ha perdido el norte. Lo que, quizás, tendría que hacer Sánchez es reflexionar en lo que él ha convertido el PSOE, y si este PSOE se parece en algo al que impulsaron los que le han precedido en el cargo. Si a alguien ha afectado “la decadencia de los principios” que hoy ha denunciado Guerra en 'Herrera en COPE', es a su propio partido.