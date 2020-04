Antonio Herraiz: "Cualquier estadística confirma que hay muchas más muertes de las que nos han contado"

Estamos a dos días y nos seguís preguntando por las mascarillas. Sigue habiendo gran confusión sobre su uso. No son obligatorias de forma general, salvo en determinados supuestos. Así que hoy en MEDIODÍA COPE hemos vuelto a preguntar a un experto. Es Miguel Cisneros, director de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este doctor es rotundo. Mascarillas, sí, guantes, no. Así lo confirma el médico: “Las mascarillas son imprescindibles, son las que nos permiten evitar el mecanismo más importante de este virus. Que no se pongan los guantes, el virus no se transmite por los guantes, solo se necesitan cuando hay contacto, el que hacemos los médicos con los pacientes”.

A la espera de conocer los detalles de la salida de los adultos, Lo que sí confirman desde el Ejecutivo es que los datos de la pandemia en España permiten esta salida escalonada en medio del estado de alarma. La cifra de muertos es aún trágica, con 268 muertos en un solo día, pero es la más baja desde el 20 de marzo.

Lo único para lo que nos sirven los cálculos oficiales del Gobierno es para analizar una tendencia. Insistimos en que la realidad es muy diferente a la oficialidad. Y lo confirma una investigación de la Cadena COPE que te venimos contando desde esta mañana. Los fallecimientos han aumentado un 44 % entre marzo y abril respecto a la mortalidad de los mismos meses el año pasado. Aquí hemos tenido en cuenta datos de las funerarias y del propio registro civil. Hay un desfase que viene a confirmar muchas más muertes por coronavirus de las que nos han contado. Sobre todo, teniendo en cuenta otros parámetros como el descenso de las víctimas en accidente de tráfico cuando hemos pasado la Semana Santa.