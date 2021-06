Antonio Herraiz: "La confusión y el cabreo de los hosteleros es monumental"

Lo advirtieron los juristas y el tiempo les ha dado la razón. El Ministerio de Sanidad no tenía las herramientas legales para imponer nuevas restricciones a la hostelería. Se publicaron en el BOE el sábado y el nuevo borrador que el Gobierno ha filtrado a las comunidades autónomas las elimina. Lo hace después de la rebelión de varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, y después también de la decisión de la Audiencia Nacional que ha atendido el recurso presentado por la comunidad de Madrid.

A pesar de que Sanidad da marcha atrás, la confusión y el cabreo de los hosteleros es monumental. Muchos se preguntan. ¿Y ahora qué? Porque Sanidad volvía a plantear el cierre del interior de sus establecimientos y la prohibición de la apertura del ocio nocturno si el riesgo era medio o alto. Ahora eso se elimina y expertos como el profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo, Juan Luis Jarillo, no ven opciones para aprobar medidas como las que pretendía imponer el Gobierno: “En el Consejo Interterritorial no se ha establecido ningún consenso, y además no se lucha por presentar un informe técnico claro. Están dando palos de ciego, veo francamente difícil que de aquí a septiembre vaya a haber ningún cambio”.

La evolución del plan de vacunación es buena y es lo que salva ahora al Gobierno, que dicen que igual no convenía imponer restricciones severas.

Toda legislación tiene consecuencias. Incluso negativas. Hoy se lo ha recordado al Gobierno el propio Banco de España.

En 2019, el salario mínimo subió un 22% hasta los 950 euros. Se aprobó sin consenso y sin el acuerdo de los agentes sociales. En su momento el gobernador del supervisor bancario advirtió en sede parlamentaria que era negativo para la economía. Y hoy, casi dos años después, le ha puesto cifras. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo ha podido costar a la economía española entre 83.000 y 170.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se ha registrado un menor crecimiento de la ocupación. A ti te cuesta más contratar, contratas menos. Eso que se lo digan bien a los pequeños autónomos que generan este tipo de empleos.

Y todo esto en un pulso entre dos vicepresidentas. Entre Nadia Calviño, del PSOE, y Yolanda Díaz de Podemos. La primera es reacia a una nueva subida hasta los 1000 euros o incluso por encima de esa cantidad. La segunda, Díaz, se muestra a favor, no solo hasta los 1000 euros. Las consecuencias ya las sabemos, ahora hay que esperar si volverán a tropezar en la misma piedra. Los más afectados son aquellos trabajadores que acceden al mercado con salarios más bajos. El titular queda muy bien. Las consecuencias son inmediatas. Y no positivas, precisamente.