Antonio Herráiz: "Con sólo 84 diputados lo único que ha hecho Pedro Sánchez ha sido dar tumbos"

Tiempo de lectura: 2



Apenas había dudas de que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones generales y esta mañana lo ha confirmado en Herrera en COPE, la ministra de Hacienda. Por tanto sólo falta conocer la fecha y según ha dicho Montero el presidente desvelará el misterio en la reunión del consejo de ministros. La fecha que más fuerza cobra es la del 28 de abril aunque con Pedro Sánchez todo es posible.

Es una cuestión de horas y en la decisión está claro que primaran los intereses del PSOE. Los de Sánchez y también los de los barones socialistas que tratan de evitar por todos los medios un superdomingo electoral en el que coincidan las generales con las municipales y autonómicas. Dicen que no quieren que se contaminen. Eso es confiar en el trabajo que ha hecho Sánchez. El asesor preferido del presidente, Iván Redondo, le llevó a la Moncloa y sus preferencias serás de las más escuchadas.

La legislatura llega a su fin y mirando al 1 de junio del año pasado, tras la moción de censura, podemos concluir que para este viaje no hacían falta alforjas. Aunque Sánchez ha querido permanecer amarrado al sillón, con sólo 84 diputados lo único que ha hecho ha sido dar tumbos. El empecinado ha terminado sin poder gobernar. Y la única vez que lo ha hecho con dimensiones reales, los separatistas le han devuelto de los cielos que quería asaltar su socio de PODEMOS a la tierra.

En cuanto al juicio del Supremo, si esta mañana has estado liado y no has podido escuchar la radio, ni ver la televisión o los digitales, no ha ocurrido nada que no se esperara. Han comenzado las declaraciones de los procesados y se ha cumplido el guión previsto. Por la sala del Alto Tribunal ha corrido la propaganda habitual de los independentistas y también el espíritu victimista. Nada que sorprenda. En su declaración, Junqueras se ha presentado ante el tribunal como un preso político y ha dicho que es juzgado por sus ideas “estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo. Y entiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis a mis votantes, a no contestar a las preguntas de las acusaciones propaganda”. Propaganda y más propaganda.