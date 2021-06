Antonio Herraiz: "Con los separatistas en la calle, el Gobierno tiene que digerir la foto. Difícil digestión"

Con los presos separatistas condenados ya en la calle gracias al indulto de Pedro Sánchez, con estos presos exhibiendo fortaleza a las puertas de la prisión,la estrategia del Gobierno pasa por desviar la atención cuanto antes. De ahí el Consejo de Ministros extraordinario convocado para mañana, solo dos días después de concederles la medida de gracia. Esta reunión llega con dos medidas a las que la mayoría no se opone. Una es la bajada del IVA en el precio de la luz, que no llega a todos, que no se pueden beneficiar la mayoría de empresas medianas, pero que es un gran titular, aunque solo vaya a estar vigente a finales de año.

Y la otra medida es el fin de las mascarillas al aire libre. Lo anunció el presidente el viernes, sin consultar a las comunidades autónomas y hoy quiere que todas apoyen la medida en el Consejo Interterritorial de Salud. De esta reunión tienen que salir los detalles, la letra pequeña. Como norma general se elimina esa obligación en exteriores. ¿Pero siempre? ¿O seguirá siendo obligatoria cuando no sea posible guardar distancia de seguridad y ante una situación de aglomeración de gente? La recomendación de los expertos es que si se sigue llevando la mascarilla, mucho mejor. José María Martín-Moreno Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, ha estado en Herrera en COPE: “No es que a partir del 26 vamos a lanzar a la basura todas las mascarillas que teníamos en casa, salir a la calle sin ellas y no echarlas de menos, no es así. Una cosa es que nosotros podamos deambular en sitios que estén abiertos, con el aire circulando bien. Y otra cosa es que, de todas formas, nos la llevemos en una bolsa higiénica, incluso en un sobre, y que la utilicemos cuando sea necesario”.

Y es la noticia del día, ya veremos con qué repercusiones. Los líderes separatistas indultados por el Gobierno de Sánchez ya están en la calle. Minutos después del mediodía, con la medida de gracia en su poder, los 9 condenados hace menos de dos años por el Supremo, han abandonado la cárcel. Los siete que estaban en Lledoners, primero han desplegado una pancarta con el lema Libertad para Cataluña en inglés junto a una estelada, la bandera independentista. A las puertas de la prisión les esperaba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Después, en un escenario con un micrófono y un equipo de sonido han ido repitiendo las soflamas habituales que hoy iban dirigidas al Gobierno que les ha concedido los indultos. Todos aseguran que salen más fuertes y con dos exigencias claras: amnistía e independencia. Jordi Cuixart vuelve a lanzar amenazas: "No existe el indulto que hará callar al pueblo de Cataluña. Porque no nos han hecho callar y no nos harán callar nunca. Lo volveremos a hacer".

El indulto no nos hará callar. Nada de arrepentimiento y ningún mensaje en aras a la concordia como ha venido vendiendo el Gobierno para justificar los indultos. Ahora, a Sánchez y al resto de los ministros les toca digerir la foto y los mensajes que hemos escuchado hoy a las puertas de la cárcel. Complicada digestión.