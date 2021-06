Antonio Herraiz: "Como a Cristiano, los madridistas van a echar mucho de menos a Sergio Ramos"

35 millones de españoles tienen al menos una dosis de la vacuna. Con la pauta completa hay 13.300.000. Este avance se refleja en la cifra de fallecidos. Extremadura lleva 15 días sin registrar ningún muerto por COVID. En Baleares han estado 12 días. 6 en Murcia. 5 días en Galicia.

También se puede comprobar en las unidades de cuidados intensivos. Hoy nos hemos colado en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. En este centro madrileño crearon una unidad extra para los pacientes covid más graves, con neumonías bilaterales severas. La noticia es que esa unidad ha cerrado. La UCI sigue con su actividad habitual pero sin una unidad especial para ingresos con coronavirus. Lo ha contado en Herrera en COPE María Jesús Luengo, supervisora de la UCI del hospital de Fuenlabrada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa, una etapa que nos ha tenido en vilo todo este tiempo pero muy satisfechos con todos los profesionales. Nos hemos apoyado unos a otros, hemos tenido días muy malos de ánimo, en que no veíamos salida en el corto plazo, y yo creo que hemos conseguido estos buenos resultados”.

Estuvimos con ellos en los momentos más duros de la pandemia, compartimos esas situaciones de máxima tensión en las UCI y les hemos querido acompañar también en un día tan importante después del cierre de la unidad extra de la UCI de un hospital como este.

Las buenas noticias se reparten por prácticamente todos los hospitales de España. Hemos estado también en Murcia. También han sufrido picos muy delicados. La ocupación actual abre muchas puertas a la esperanza.

El doctor Piñera es jefe de Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía, en Murcia: “Ahora mismo la situación está muy normalizada porque tenemos solamente 2 enfermos ingresados en UCI,que ingresaron, uno ayer un chico de 53 años, y 5 enfermos ingresados covid. Y en los peores momentos, nuestro hospital tiene 8 alas, y de las 8 llegamos a dar 5 alas al covid”.

Por lo demás, hoy es noticia Sergio Ramos.

El minuto 93 de la décima en Lisboa es un símbolo para todo el madridismo. No es un futbolista más. El capitán del Real Madrid es el mejor central de la historia del club blanco. Su palmarés da vértigo. 22 títulos en 16 temporadas en el Real Madrid con 4 Champions, cuatro mundiales de clubes, tres supercopas, 5 ligas. Dos copas del rey y cuatro supercopas de España. Hoy ha dicho adiós con este mensaje: “Y cómo no agradecer a la afición. La afición me llevó en volandas en los momentos malos, en los buenos, me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio, el Santiago Bernabéu.Esto más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos”.

El Real Madrid va a tener muy complicado sustituir a Ramos y sin entrar en los motivos de su marcha no tengo ninguna duda de que, como pasó con la salida de Cristiano, los madridistas le van a echar mucho de menos.