Antonio Herraiz: "El chiste del día, el forajido Puigdemont dice ahora que hay que cumplir las leyes"

En prácticamente toda España hoy se repite un nombre de mujer. Es el de la borrasca Elsa que sigue causando muchos problemas, principalmente en el norte, Galicia, Cantabria, León, Palencia, y también en puntos de Extremadura y Huelva.

Además de numerosos daños materiales, lo peor que deja ELSA son tres hombres muertos. Uno en Santiago, otro en el municipio de Aller, en Asturias y el último en la provincia de León. El tractor que conducía el fallecido en Vegas del Condado ha caido a una presa.

En Mediodía COPE vamos a recorrer los puntos más castigados por esta borrasca. Hace unos minutos hemos hablado con César Fernández. Es de Reinosa y ha visto cómo se inundaba su casa: “La altura de la encimera de la cocina lo ha superado el nivel de agua, que salía y entraba por las ventanas de la casa. Hay que tener en cuenta que para entrar en el piso hay que ascender cinco escalones, o sea que la altura del agua ha llegado a unos dos metros de altura”, relataba.

Elsa se va pero va a seguir lloviendo. Llega Fabián, que es el nombre que han puesto a la nueva borrasca. No es fácil prever las consecuencias de una borrasca tan violenta como Elsa. Pero los vecinos de las zonas afectadas coinciden en lo mismo. Los cauces de los ríos no se limpian y las confederaciones hidrográficas no realizan un trabajo que sería esencial para minimizar las consecuencias estos fenómenos meteorológicos.

La otra foto del día la encontramos en Bruselas. Puigdemont no pierde el tiempo. El forajido apenas ha esperado 24 horas para aprovecharse de la sentencia sobre Oriol Junqueras y su inmunidad. La resolución del tribunal comunitario ha abierto las puertas del Parlamento Europeo al ex presidente fugado. Ni las causas que tiene pendientes, ni su situación especial, huido de la justicia desde hace dos años, le han impedido salirse con la suya.

Le hemos visto a la entrada con una media sonrisa eufórica y ha hablado de la necesidad de cumplir las leyes: Cada minuto cuenta porque están violando derechos fundamentales. Es que la Justicia Europea dice que somos eurodiputados desde el julio pasado. Hay que cumplir las leyes”.

Hay que cumplir las leyes, dice Puigdemont, quien precisamente ha huido para evadir la Justicia, y que atendiendo a la sentencia del Supremo debería estar en la cárcel cumpliendo condena por un delito de sedición y de malversación. Le hemos visto a la entrada y también a la salida junto al ex consejero fugado Toni Comín. Allí han exhibido su acreditación acompañados de una eurodiputada belga del partido nacionalista flamenco.

Hoy sonríe mucho Puigdemont. Es una parte más de la propaganda. Pero sabe que es sólo una victoria moral porque no se paraliza ninguna de las causas abiertas contra él.