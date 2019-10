Antonio Herraiz: "Cataluña tiene dos caras y no hay que ocultar ninguna"

Cataluña ha vuelto a mostrar hoy las dos caras, las dos realidades que conforman esta comunidad. Lo independentistas, a lo suyo. Hoy es el día de lo que llaman paro de país, que es una huelga para tratar de dar una imagen de fortaleza. Y aquí han fracasado. Han conseguido cortar carreteras como la AP7, la A2 o la Nacional 340, han bloqueado los accesos a la Sagrada Familia y a esta hora los radicales están en el entorno del Puerto de Barcelona.

Los que se hayan visto afectados, los que no hayan podido acudir a trabajar, al médico o donde sea porque no había transportes dirán, y con razón, que normalidad, nada de nada. Pero a esta hora, la incidencia de la huelga no colma las expectativas de los separatistas. Según datos de la propia Generalitat, la huelga ha registrado un seguimiento inferior al 50%. Esa cifra sólo lo Supera el comercio y el transporte. Además, el consumo eléctrico, que es uno de los grandes indicadores que mide la repercusión de una huelga se ha reducido sólo un 4%, según Red Eléctrica. El Gobierno catalán lo eleva al 10%.

Esta la cara de los violentos quemando contenedores y cargando contra la policía, la cara de los separatistas que cortan carreteras, que hacen huelga y presionan al resto para que la hagan. Pero hay otra realidad. Y es la de miles de catalanes que hoy han ido a trabajar. Es el caso de Hugo. Trabaja en una empresa del polígono de Sabadell. De los 50 empleados, hoy sólo han faltado dos: “La Cataluña real es ésta, la Cataluña trabajadora que nos levantamos todos los días a las seis de la mañana, que hacemos nuestro trabajo, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, su futuro...Y ésta es la Cataluña real. Esta gente violenta o no violenta no nos representa. Son una minoría pero hacen un mucho ruido”, explicaba en este programa.

Aquí te estamos contando la violencia de los CDR, el papelón del presidente Torra echándose a la calle a cortar carreteras, pero no nos olvidamos de la Cataluña que madruga, trabaja y trata de vivir con normalidad y en paz.

Lo que está pasando en Cataluña eclipsa todo lo demás, pero no perdemos de vista cuestiones que nos afectan directamente. Como te venimos contando, hoy han entrado en vigor los nuevos aranceles impuestos por EEUU a determinados productos que exporta Europa. Es la consecuencia de la guerra comercial entre la administración Trump y la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura estima un impacto de 200 millones y los técnicos de Hacienda lo reducen a 120 millones. En Mediodía COPE vamos a preguntar directamente a productores de vino y queso para conocer cómo les afecta.