Antonio Herraiz: "Cada vez más jóvenes faltan a su cita con la vacuna"

Las comunidades autónomas comienzan a dar pasos hacia atrás en su plan de desescalada. Cataluña ordena el cierre del ocio nocturno desde este mismo fin de semana. Es la consecuencia del repunte de casos en esta comunidad. Hoy han notificado casi 6.000 nuevos positivos. Son 3.209 más que el martes pasado. El cierre del ocio nocturno en Cataluña afecta al interior de los locales, a aquellos que solo tengan un establecimiento cerrado, una parte cerrada. sí que van a poder abroir los que dispongan de un espacio abierto, en el exterior.



Esto en Cataluña. Estudian también medidas en Castilla y León, aunque de momento no concrtan. Son partidarios de establecer otro toque de queda como en Portugal, de una a seis de la madrugada. También plantean retomar el uso de la mascarilla en exteriores hasta alcanzar tasas más altas de vacunación. Ya digo que son medidas en estudio que todavía no se han concretado. Desde la Junta de Castilla y León piden colaboración a los ayuntamientos para controlar aglomeraciones y no descartan actuar tampoco en el ocio nocturno. Tampoco lo descartan en Aragón y en cambio en comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha no se plantean retomar medidas almenos a corto plazo.

Los datos son incontestables. Acudas a la comunidad que acudas. Muy significativo es el repunte, y esta cifra de Galicia. Hace justo un año tenían 200 casos activos, mes de julio del año 2020. En este momento, 2.600 en Galicia. Hay una diferencia esencial que es el plan de vacunación. Por eso solo hay 47 ingresados en planta y 12 en UCI. Se sigue poniendo la mirada en los más jóvenes. Y atentos a la denuncia que ha hecho hoy la coordinación de la vacunación en la provincia de Pontevedra. Se llama Chelo Rodríguez y advierte de que cada vez hay más gente que falta a su cita: " Para nosostros es frustrante ver la respuesta que se está dando ultimamente, que no se daba antes, eh. Peor entramos en periodo vacacional, y es como si todo fuese aleatorio y lo importante son las vacaciones. Nosotros también estamos sin vacaciones. Trabajando en nuestros días libres, estamos haciendo horas y sabemos que tenemos que ser responsables en este momento y cumplir este cometido"

Y hoy hay que poner la radio a las siete y media de la tarde. Cita indispensable, ineludible A esa hora comienza la previa del España - Italia en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Nos la jugamos en semifinales. Quién no es lo iba a decir, ¿verdad? tras los dos primeros empates frente a Polonia, frente a Suecia. Con ese reguero de críticas, sobre el seleccionador, ciertos jugadores, especialmente contra Morata... El panorama ha cambiado mucho. Se nota en el ambiente dentro de un partido que va a ser atípico. Solo unos pocos aficionados españoles van a poder acudir en directo al estado de Wembley. Son españoles que viven en Reino Unido. Es el caso del madrileño Álvaro Arranz: "Ire a aportar mi apoyo a la seleccion, es una oportunidad increíble, la verdad, porque gracias a que es covid este año yo he podido tener acceso a esta entrada. A ver, es una de las pocas cosas buenas que puedo decir que el covid ha traído a mi vida, pero gracias a eso la semana pasada pude comprar entradas"

El España Italia no es un partido más. Tenemos un pie en la final. Ahora hay que poner el otro pie.