Antonio Herraiz: "Bárcenas no es de fiar y sigue sin explicar el origen de los 47 millones que ocultó"

El dato económico del día nos lleva a hablar de los concursos de acreedores. Ya sabes, es ese procedimiento judicial al que accede una empresa o una persona física que no puede hacer frente a sus deudas.

Es la antigua suspensión de pagos y según los datos que ha adelantado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística se ha cebado especialmente con la hostelería. De hecho, los concursos de acreedores sólo han aumentado sorprendentemente en este sector. En la hostelería lo han hecho en un 35% respecto al ejercicio anterior.

Jaime Fernández tiene un bar en Sevilla. Su situación es muy complicada… está tirando como puede… pero asegura que el día que no pueda más, que llegue al límite, cerrará. De momento se resiste a caer en un concurso de acreedores: “Yo no he optado por la posibilidad futura de un concurso de acreedores porque eso significaría deber algo a alguien y nunca ha sido nuestra política. Desde que abrimos después de la pandemia, nuestra política de pagos se basa en pagar prácticamente cada semana para que, si alguna vez llega el momento de cerrar, sea de un día para otro sin deber nada a nadie”.

La pregunta es, con la que está cayendo, sólo en la hostelería crecen los concursos de acreedores mientras en el conjunto bajan un 14%. Bueno esto tiene una explicación. Y es la moratoria para los deudores, para los que no pueden pagar, vigente hasta el mes de marzo. Una moratoria que exime a las empresas con problemas de liquidez de acudir a los juzgados para renegociar deudas. Cuando se acabe la moratoria, y es ahora lo que hay que ir pensando, ya veremos en qué porcentaje aumenta esos concursos de acreedores.

Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado Pablo Casado. El líder del PP desde el momento en el que llegó a la presidencia de su partido ha tenido bajo su cabeza la misma sombra. Es cambiante, va alternando, pero siempre muy alargada.

Es la sombra de Luis Bárcenas, que sigue sin explicar de dónde sacó los casi 50 millones que se llevó a Suiza pero que quiere aliarse con la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía, pues eso? El lunes comienza al juicio sobre la supuesta contabilidad B del PP y como Bárcenas está muy molesto por cómo se le ha tratado a él y en especial a su mujer pues ha dicho que va a tirar de la manta. ¿Con verdades o con mentiras? Pablo Casado lo tiene claro: “Que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión diez veces en diez años es absolutamente nula. También tengo que decir que ese PP ya no existe. A mi me eligieron los militantes en primarias hace dos años para pasar página a cualquier conducta no ejemplar en el partido… y es lo que he impuesto”.

Que Bárcenas no es de fiar, lo ha demostrado. Sobre todo porque si alguien se enriqueció ese fue él. Ahora, la duda en el PP es en si tienen los argumentos suficientes, argumentos jurídicos suficientes, para hacer frente a la nueva estrategia de su extesorero.