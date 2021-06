Antonio Herraiz: "Aunque no sea obligatoria, la mascarilla es un elemento eficaz contra el COVID"

Ya te hemos contado los supuestos en los que sigue siendo obligatoria la mascarilla en exteriores a partir de mañana. Una nueva normativa que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. En aglomeraciones y siempre que no puedas guardar la distancia de metro y medio.

Esto es lo que dice el BOE, la norma que entra mañana en vigor y hoy en ‘Mediodía COPE’ estamos preguntando, al margen de la legalidad, dónde sigue siendo recomendable el uso de la mascarilla, aunque no sea obligatorio. Sales de casa y vas a la calle. ¿Salgo directamente sin la mascarilla? Atento a lo que nos ha contado Pilar Fernández Montesinos, que es médico internista de Murcia: “A mi me da todavía mucho miedo meterme en un espacio cerrado no ventilado. No sabes quién ha subido o quién ha bajado, ni cuánta gente. Entonces, simplemente para salir de casa yo recomendaría que en el portal que está cerrado y en el ascensor que está cerrado no ventilado como decía, yo ahí recomendaría llevar la mascarilla”.

Hay un dato evidente. La incidencia de otro tipo de enfermedades como la gripe común se ha reducido a niveles insignificantes. Por eso, esta doctora sigue recomendando la mascarilla también en exteriores a los pacientes que padezcan patologías respiratorias: “Que tengan sus defensas bajas por algún tipo de tratamiento ya sea por quimioterapia, radioterapia o tratamientos inmunosupresores por enfermedades autoinmunes. A todo este tipo de personas que son de riesgo les recomendaría que siguieran llevándola incluso en la calle”.

Y donde sigue siendo obligatoria es en interiores y en los transportes.

Por lo demás, en Baleares celebran que Reino Unido haya sacado a las islas de esa lista de lugares no seguros. Hay cautela, están expectantes porque los británicos son su principal cliente. Mauricio Carballeda tiene un hotel en Magaluf: “Desde ayer se nota un cierto repunte desde ayer. Hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos días, porque esto fue ayer y aún es pronto para hacer una valoración concreta”.

Esto en Baleares porque en Canarias, en la costa andaluza, también en la alicantina, siguen mirando a Reino Unido. Continúan en ámbar, dentro del semáforo británico como destinos no seguros y obliga a los que viajan a España a guardar cuarentena cuando regresen a su país.