Antonio Herraiz: "Anunciaron hace un mes la vuelta de público a los estadios y todavía no han concretado nada"

Con la mirada puesta en Japón, con la undécima medalla ya en el casillero español, enseguida volvemos a Tokio donde se multiplican las opciones para los nuestros en esta recta final de los JJOO.

En España, la noticia está en el consejo interterritorial de salud. Es ese órgano que reúne al ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hasta ahora, lo habitual es que Sánchez haya derivado la responsabilidad a los gobiernos autonómicos. Lo vimos con los cierres perimetrales y ahora se vuelve a comprobar con los toques de queda, con el guirigay jurídico incluido, y con comunidades que lo han podido aplicar sin problemas y otras, como en el caso de Canarias, donde su tribunal superior de justicia se lo ha tumbado.

Esta tarde el debate es la vuelta del público a los estadios de las competiciones de primer nivel. Dirás, esto no es nuevo. No, no lo es. Lo anunció la ministra Carolina Darias el 24 de junio: “Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no le dice mucho…. pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios....”

De esto ha pasado un mes y diez días, pero no ha sido tiempo suficiente para que el gobierno haya concretado nada. Y ahora el tiempo apremia, porque quedan nueve días para que empiece la liga. El estreno será el viernes 13 de agosto con un Valencia Getafe en el estadio de Mestalla. Y aquí viene el problema. ¿Cuánta gente van a dejar entrar? ¿Se va a permitir el 100% de aforo? ¿?en qué condiciones adicionales para los espectadores?

Son preguntas a las que hay que añadir muchas más y que pasan por si se va a pedir algún certificado de vacunación o se seguirá el criterio de otros espectáculos, en los que solo están condicionados por el uso obligatorio de la mascarilla y estar sentados.

Vamos a esperar, por tanto, al consejo interterritorial de salud que en la mayoría de los casos no ha concretado nada y lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas.