Antonio Herraiz: "Si alientas las protestas eres el responsable de la violencia"

Los radicales separatistas mantienen el pulso y esta mañana han seguido calentando la calle. Las últimas horas han confirmado que el independentismo cuenta con una cara muy violenta, perfectamente coordinada y capaz de convertir el centro de una capital moderna, como es Barcelona, en una ciudad en llamas.

Lo que es evidente es que no tienen límites: Son capaces de paralizar parte de un aeropuerto, de colapsar carreteras, cortar vías de tren o de patear a Mossos tras tirarle al suelo. La pregunta que nos hacemos es cuál va a ser la respuesta del Gobierno de España a la escalada de violencia en Cataluña tras la sentencia del Supremo contra los encargados del golpe separatista. De momento, el ministro del Interior dice que no hay motivos para actuar. Grande Marlaska no ve necesario aplicar la ley de seguridad nacional: “Al día de hoy no hay que alarmar a nadie”, señalaba.

Tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, fuentes de Moncloa precisan que el Gobierno no descarta ningún escenario para actuar en Cataluña. No se nos olvide que en cuatro semanas volvemos a votar.

Esta mañana se han reunido la cúpula de la Generalitat con el presidente Torra a la cabeza. En el redil del Palau, hace tiempo que metieron al lobo a guardar de las ovejas. Y Torra es el gran responsable de lo que está pasando y de lo que pueda pasar. Que a nadie se le olvide. El que ha financiado estos movimientos, el mismo que les dijo apretad a los CDR, el que aplaude a los detenidos con explosivos o el que promovió, según cree la policía, ese supuesto movimiento anónimo llamado Tsunami Democrático y que está detrás de algunas protestas.

El propio Torra, el encargado de velar por la seguridad, se ha sumado a una de las marchas que van a llegar el viernes a Barcelona para intentar calentar la huelga general: “Estoy muy contento de que esto se este celebrando de esta manera tan cívica y pacífica como hacemos siempre los catalanes”.

Todo esto de obviar los altercados de la últimas horas. Lo dicho, la zorra al cuidado del gallinero. Hoy les contarán que hay movimientos más radicales que otros. Que los violentos son menos que los pacíficos. Pero cuando alientas desde un Gobierno, eres igual de responsable. Y en ese contexto hay que poner a Torra.