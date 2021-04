Antonio Herraiz: "Algunos tienen que tensionar la campaña porque no les salen las cuentas"

Hoy hemos conocido los datos de la Encuesta de Población Activa, que ofrece una foto muy aproximada a la realidad laboral que hay en la calle, aunque queda incompleta. ¿Por qué? 1. Porque no reconoce los 650.000 trabajadores que siguen en situación de ERTE. La mayoría desde que comenzó la pandemia. 2. Evidentemente, no recoge los datos de la economía sumergida. Y 3. Hay más de un millón de personas que en el periodo que analiza la EPA -es decir, de enero a marzo-, no pudieron buscar empleo. No tienen trabajo, pero la encuesta no los clasifica como parados sino como inactivos.

Aun siendo, ya digo una foto incompleta, los datos reflejan la situación crítica del mercado laboral. Durante el primer trimestre, en España se destruyeron 137.500 puestos de trabajo. Son la mitad de los que se destruyeron de enero a marzo de 2020, pero no hace falta recordar lo que pasó en marzo del año pasado, cuando se decretó el estado de alarma y se paralizó la economía de un día para otro. Quitando el 2020, para encontrar un dato peor al que hemos conocido hoy habría que ir a 2014.

La destrucción de empleo contrasta con la bajada del paro en 65.800 personas que dejan a España con 3.653.900 desempleados, sin contar el millón de inactivos, los que no buscan. Si se reduce la población activa, baja el paro. Esto es una obviedad que impide que los datos reflejen la realidad y por tanto su crudeza.

Entre ese millón de inactivos hay parados que no pueden buscar empleo debido a las restricciones impuestas o porque las empresas de su sector mantienen los ERTE, como hemos visto en este primer trimestre en la hostelería o en todo lo que tiene que ver con el mundo de los espectáculos. Y para cerrar el capítulo EPA un último dato: en España hay 1.200.000 hogares que tienen ya a todos sus miembros en paro.

Por lo demás, esta mañana por Herrera en COPE ha pasado la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Es la favorita en todas las encuestas, incluso en las del socialista José Félix Tezanos. Por cierto, el CIS, aunque ya no se pueden publicar sondeos, sigue haciendo estimaciones pagadas con el dinero de todos aunque los datos solo se lo entreguen a los que te puedes imaginar.

El efecto que querían provocar publicando las amenazas con balas no se ha producido. Ha tenido un efecto llamada pero la estrategia de presentarse como víctimas no se ve reflejada en las encuestas. Y entre presentarse a las puertas del Congreso con una foto de una navaja con manchas rojas y recibir una amenaza con serenidad, la candidata del PP le ha dicho a Herrera que se decanta por lo segundo. Así ha comentado: “Pues yo voy a pedir que si me mandan algo que me manden lomo embuchado, tomates… osea, que si hay gente que tiene ganas de enviarme cosas, yo me presto. Tengo entendido que a Iglesias le van a mandar una Constitución. Estamos, de verdad, desaforados en estas elecciones”.

Por cierto, algunos tienen que tensionar la campaña porque no les salen las cuentas. Hoy hubieran preferido que en Madrid las cifras de la EPA hubieran sido otras. Pero esta comunidad ha liderado la bajada del paro en toda España con 50.300 parados menos. La realidad está lejos de los mensajes de algunos candidatos.