Antonio Herraiz: "En Alemania han llegado a registrarse casi 200 litros por metro cuadrado"

Enseguida estamos en Alemania y en Bélgica con la ÚLTIMA HORA de las inundaciones, pero lo primero que quiero hacer en este 16 de julio, en este día de la Virgen del Carmen, es mirar al cielo y mandar un millón de abrazos virtuales al José María Gay de Liébana. Cómo él bien decía:Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.

El economista, profesor y habitual de Herrera en COPE ha muerto a los 68 años. Sus comentarios no pasaban inadvertidos, su vitalidad y su humor, tampoco, y hoy es un día para recordarle con no pocas lágrimas a raudales. Descanse en paz, profesor.

Por lo demás, la situación en Alemania sigue siendo dramática. Las inundaciones dejan ya más de un centenar de muertos y 1.300 desaparecidos. Lo peor está en los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado. En algunos puntos las fuertes lluvias han dejado cerca de 200 litros de agua por metro cuadrado. Más de 200.000 personas permanecen sin electricidad, teléfono o agua potable. Por Herrera en COPE ha pasado Helena. Es una española que vive en Colonia, que es una de las capitales alemanas más afectadas por las inundaciones. La previsión del tiempo no anunció que iba a llover tanto. Esto nos comentaba Helena: “Pues al principio nadie le dió importancia y ya de repente empezó a llover de forma torrencial. La gente empezó a asustarse”.

Ya decimos que hay más de mil desaparecidos. Helena todavía no ha podido contactar con varios compañeros. Así lo explicaba: “Tengo compañeros que viven en zonas afectadas y no he podido aún localizarlos. La verdad es que la situación es bastante preocupante”.

Y hemos estado también en Bélgica. Allí las inundaciones dejan 22 muertos. Sam tiene madre española y tiene un restaurante en Visé, al sur de Bélgica. Su establecimiento, su bar, no ha resultado apenas dañado, pero nos ha contado en Mediodía COPE que su casa está completamente destrozada. Así nos lo contaba: “Hay agua hasta el techo, de la primera planta hay más de dos metros de agua. Todas las puertas de la casa están rotas, hay agua en toda la casa… No queda ni un coche en el pueblo, se lo llevó todo el agua y es un desastre”.

Por lo demás. En España, el TSJ de Cataluña avala el toque de queda para los municipios con mayor incidencia de coronavirus, un toque de queda que va a entrar en vigor este fin de semana. Se une así a Valencia donde llevan toda la semana con la medida. También lo han solicitado Cantabria y Navarra que están a la espera de la respuesta de sus tribunales superiores de Justicia. Y en Canarias, donde el TSJ, rechazó la medida, tiene que pronunciarse ahora el Supremo.