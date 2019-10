Antonio Herraiz: "La actitud irresponsable de Torra incita aún más a los violentos"

En Cataluña, la mañana ha seguido el mismo patrón de los últimos días. La relativa calma es sólo un espejismo. Por un lado hemos visto a los estudiantes -universitarios y también de los institutos- que se han manifestado en las cuatro capitales después de intentar paralizar la actividad en los centros. En algunos casos, lo han conseguido con el impulso de profesores. Por otro lado, siguen los cortes de carretera con esas cinco marchas que se dirigen a pie hacia Barcelona donde mañana hay convocada una huelga ilegal. De momento, el presidente Torra no se ha sumado.

No lo descarten, porque el disparate permanente se ha instalado en el Palau de la Generalitat. Además, no hay más que recorrer el centro de Barcelona donde anoche ardieron más de 400 contenedores. También quemaron una docena de coches, destrozaron mobiliario urbano y también comercios. Todo esto, se ha valorado ya en casi 700.000 euros.

El debate de las últimas horas se centra en identificar quién está detrás de la violencia sin precedentes en Barcelona. El presidente Torra asegura sin rubor que son infiltrados. El propio Torra sabe que eso no es verdad. Son jóvenes, en algunos casos menores, completamente organizados y muy violentos que han ven cómo la autoridad, lejos de llamarles a la calma, alienta con su actitud que la actividad continúe. A Torra le contestaba en Herrera en COPE, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska: “Es un absoluto descendimiento y una absoluta mala fe. Policía y Guardia Civil, en cooperación y coordinación con los Mossos lo único que están haciendo es responder a la violencia grave en una minoría perfectamente coordinada”.

Pero ahí sigue Torra. Cortando carreteras y escuchando sin despeinarse cómo una mujer embarazada sufre una crisis de ansiedad al ver cómo no puede seguir su camino en coche. A menos de dos metros, Torra ni se detuvo. ¿Qué más tiene que pasar? Pues veremos si hoy o mañana los CDR, los del tsunami democrático o los que sea no suben un grado más. No lo descarten. ¿Ahí actuaría con más contundencia el Gobierno de Sánchez? Pues de momento, no se van a mover.

Esto en Cataluña. Hoy te vamos a ampliar también el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Bruselas para un Brexit pactado. No es algo sólido porque el primer ministro Boris Jonhson tiene que buscar en el parlamento británico apoyos suficientes. Un Brexit duro o a las bravas sería muy perjudicial para las dos partes. Y todo lo que implique un acuerdo, por mínimo que sea, será mucho mejor.