Antonio Herraiz: “65.000 muertos deberían ser suficientes para admitir los errores”

Después del chute de esperanza por el anuncio de la compañía Moderna con los avances sobre su nueva vacuna, hoy toca seguir con lo que tenemos encima. Aunque la esperanza es real, y en los próximos días vamos a tener probablemente un nuevo anuncio, de otro ensayo, el de Oxford, la realidad hace que tengamos que mantener todas las cautelas.

¿Y cuál es la realidad? Lo primero, la propia evolución de la enfermedad. La presión hospitalaria sigue siendo alta, aunque todo indica que va a ir bajando. Fundamentalmente, porque todos los datos que vamos conociendo reflejan una caída en el número de positivos. Esta mañana, todas las comunidades que han adelantado sus datos van en esa dirección y reflejan un descenso de contagios. Ahí están Navarra, Galicia, Cantabria, Murcia, Andalucía, Baleares y Cataluña. Aunque no es inmediato, esto termina reflejándose en los hospitales, en el índice de ingresos y en las UCI.

¿Cuál es también la realidad? La de los fallecidos. Por poner un ejemplo, en las últimas 24 horas, sólo en Andalucía han muerto 89 personas. Y en Cataluña, 68. Sobra repetir que nunca sabremos el dato exacto de la gente que realmente ha muerto en España por coronavirus. Y también que la cifra de fallecidos que reconoce el Gobierno está muy lejos de la realidad. Pero hoy te estamos contando en COPE quehay nuevos indicadores que elevan ese dato a 65.000 muertos. Sí, en España, en menos de un año han muerto 65.000 personas por el coronavirus. ¿De donde sale esa cifra? Comparando los registros de años anteriores y comprobando que se produce un exceso de mortalidad.

¿Todo lo que excede de la media se debe al coronavirus? No se sabe, pero los mayores picos coinciden con los puntos álgidos de las dos olas de la pandemia. Así que no vale aquella ocurrencia que dijo Fernando Simón que podía haberse debido a un accidente múltiple. El Gobierno sólo admite 41.253 muertos para minimizar la tragedia, para edulcorar su gestión y en definitiva, para no admitir ningún error. Pero ese desfase de 23.000 personas fallecidas, es la losa que arrastran.

Y la noticia de este martes nos lleva a hablar de un satélite español. Se llama Ingenio y tenía una importante misión. Era el primer satélite 100% español, que se iba a encargar de vigilar desde el espacio el estado del suelo, el agua, el aire o incluso la contaminación de las ciudades con, entre otro instrumental, una cámara de gran resolución... También para elaborar mapas de desastres naturales impredecibles como inundaciones, incendios o terremotos. Bueno, pues hoy hemos conocido que su lanzamiento ha fracasado y ha perdido la misión.

Tan solo ocho minutos después del despegue del cohete que transportaba el satélite se ha desviado de la trayectoria prevista. Estaba considerado como uno de los hitos de la industria aeroespacial española y es, por tanto, una mala noticia para nuestra ciencia.