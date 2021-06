Antonio Herraiz: "Ha sido un encuentro fugaz con Biden, pero Sánchez volverá subido"

Día después de la masiva manifestación en Madrid en contra de los indultos. El Gobierno no solo NO va a escuchar el grito de miles de personas protestando por la medida de gracia que les van a conceder a los separatistas condenados. COPE te está contando hoy que la interpretación que hacen en Moncloa es incluso positiva de esa manifestación. Dicen que fue un acto que no tuvo la repercusión esperada, porque fue menos gente que en la manifestación de Colón de hace dos años, y fue un acto el de ayer que evidenció la división del centro derecha. Además, desde Moncloa lo están aprovechando para cargar contra Ayuso por su mensaje dirigido al Rey. Por cierto, no tiene alternativa, se verá obligado a firmar los indultos y tendrá que comerse ese marrón que le deja Pedro Sánchez.

Conclusión. En el Gobierno no van a esperar mucho más y los indultos son inminentes. Ni siquiera van a esperar a que llegue a agosto, cuando media España esté de vacaciones. El objetivo es aprobarlos en el Consejo de Ministros de mañana o de la próxima semana. ¿Por qué? Porque Sánchez está crecido.

Además de la interpretación, particular ¿verdad?, que hacen de ese acto de la plaza de Colón de Madrid. Está crecido sobre todo después de la victoria de su candidato, Juan Espadas, en las primarias del PSOE de Andalucía. Y ni te cuento cómo va a volver de Bruselas. Tiene su esperada foto con Joe Biden, aunque solo hayan cruzado unas brevísimas palabras durante escasos segundos. Ni siquiera ha sido una conversación de ascensor. Eso sí, el comunicado que ha enviado Moncloa es mucho más extenso, más largo, que el propio encuentro.

En cuanto al mensaje de Ayuso y la firma de los indultos por parte del Rey. Es una cuestión para lo que Felipe VI no tiene alternativa constitucional. El Gobierno sí, puede o no puede indultarle. El Rey no puede hacer nada. Por eso hoy Pablo Casado insistía quién es el auténtico responsable de estos indultos: “Nadie salvo quienes los promueven y aplauden son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía”.

Por cierto, el PP confirma que su convención nacional será en Valencia el próximo mes de octubre. Quieren aprovechar el impulso de Ayuso en Madrid y consolidar su tendencia al alza.

Y es una noticia de la que está muy pendiente el sector del turismo. Antes de que termine este mes de junio, Reino Unido va a revisar qué países son seguros para viajar o no, o qué países consideran ellos que son seguros o no. Se espera que España pase al color verde en el particular semáforo británico. Algo de lo que están muy pendientes los hoteleros de Canarias, Baleares, y de puntos costeros de Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Herrera en COPE Miguel, responsable de varios hoteles en Tenerife, nos ha dicho que los británicos suponen para su negocio el 40% de sus reservas: “Nosotros dependemos mucho de mercados como el británico. Lamentablemente, España y Canarias estamos todavía en su listado ámbar. Las expectativas para este verano no son muy halagüeñas”.

Pues, por cierto, Sánchez se ha visto hoy con el primer ministro británico, Boris Johnson, en Bruselas. El encuentro ha durado más que el fugaz entre Sánchez y Joe Biden. Si Boris Jonson, su gobierno, va a levantar o no las restricciones a los que visiten España cuando vuelvan de sus vacaciones a Reino Unido, de momento, no ha trascendido nada.