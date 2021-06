Antonio Herraiz: "La selección no sabe todavía qué vacuna les van a poner, es un disparate de gestión"

Faltan tan solo cuatro días para el estreno de la selección española en la Eurocopa y Luis Enrique asegura que todavía no saben cuándo les van a vacunar. Cope te viene contando de fuentes del Gobierno que será mañana y no hoy jueves como se había anunciado. El seleccionador señalaba poco después del mediodía que lo desconocen: “A mi me hubiera gustado y al presidente también y a todos los integrantes de la Federación que se hubiese hecho en el momento oportuno que es después de dar la lista oficial y ver quiénes eran los jugadores. Pero, estas son las decisiones que acatamos. A partir de aquí, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana ni pasado ni mucho menos al otro porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber efectos adversos y yo como entrenador quiero que los jugadores lleguen en las mejores condiciones y, si nos lo ganamos, en las siguientes fases”.

Un capítulo más de la desastrosa gestión de este asunto, marcado por una decisión que, lo decía el propio Luis Enrique, se tenía que haber tomado hace mucho tiempo. Al final se van a vacunar de forma precipitada y abriendo la posibilidad de que los jugadores sufran efectos secundarios en la víspera de su estreno.

Luis Enrique dice que desconocen el día y la hora. Lo que no saben tampoco es la vacuna que les van a poner. Porque los responsables de la federación no quieren la vacuna de Pfizer. Tendrían que ponerles una segunda dosis en 21 días y si miramos el calendario coincide con los cuartos, si es que pasamos.

Como contraste a este disparate, hoy nos hemos situado en Villares del Saz. Es un pueblo de Cuenca, situado entre la Mancha y La Alcarria, allí hemos hablado con Noelia. Tiene 26 años y hoy le han vacunado con la primera dosis de Pfizer. En una franja de edad similar a la mayoría de los jugadores de la selección, a ella le han vacunado sin ningún tipo de polémica: “Pues la verdad que sorprendida, no lo esperaba, porque al ser un pueblo pequeño nos ha tocado con suerte antes. Estoy super contenta, sobre todo por la gente mayor que tenemos alrededor”.

Y atentos a esta noticia que ha confirmado la cadena COPE. Cuando se aplicó el estado de alarma allá por el 14 de marzo del pasado año, todos lo asumimos con gran resignación: “Nuestra misión y determinación es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado de Alarma”.

Esto es lo que decía Sánchez aquel día. Un partido, Vox, presentó recurso. Y el Constitucional lo va a estudiar a partir del 22 de junio. Los magistrados del alto tribunal tienen que determinar si ese ese estado de alarma fue inconstitucional porque se vulneraron derechos fundamentales como el de reunión o el de libre circulación.

Y seguro que te preguntas. Vale. Y si lo declaran inconstitucional me van a devolver el tiempo que estuve encerrado. Es evidente que no, pero podría abrir la vía a futuros recursos para reclamar otro tipo de daños y perjuicios económicos en sectores como la hostelería y el comercio.