Antonio Herraiz: "¿Alguien tiene duda de que Junqueras y el resto van a ser indultados?"

Hoy hemos vuelto a recorrer las calles de Ceuta. Se cumple una semana de la crisis diplomática abierta por Marruecos que derivó en una grave crisis migratoria. No es un asunto que esté solucionado. Marruecos está a la espera de ver qué decisión toma España cuando el líder del frente polisario reciba el alta hospitalaria.

Mientras, en el centro de la ciudada autónoma, en los polígonos industriales y en el campo, cientos de inmigrantes siguen deambulando. Muchos se esconden porque temen ser identificados por la policía. Los que son mayores de edad, porque serán directamente devueltos. Y los que son menores, si les ha reclamado su familia, también tendrán viaje de retorno. Algunos prefieren morir antes que ser devueltos a Marruecos. Lo ha contado Mihed, una joven que ayuda a los inmigrantes en Ceuta: “Solemos ir a lugares donde se están escondiendo, por el campo, la playa, y esos sitios donde no suele llegar mucha gente, porque los chicos que están por los barrios, mucha gente les ayuda, pero los que están escondidos no. Dicen: “prefiero morirme a volver a Marruecos”. No quieren volver”.

A Mihed la hemos pillado haciendo bocadillos para repartirlos entre los inmigrantes.

La semana pasada Pedro Sánchez puso la mirada en el 2050 mientras los problemas de 2021 le acorralan. Marruecos sigue con su amenaza y si dejan salir al líder del frente polisario sin más, al igual que entró, con identidad falsa, Marruecos ya ha advertido de que tendrá consecuencias. Esto en el pulso abierto por el país vecino.

En las cuestiones estrictamente de España, está el pulso de los separatistas catalanes. Son los que mantienen a Sánchez en Moncloa y los que continúan al frente de la Generalitat, ahora bajo la presidencia de Pere Aragonés, que esta tarde toma posesión. Hoy COPE te está contando que el Gobierno tiene ya listo atender a una de sus pretensiones, los indultos a Junqueras, los Jordis y compañía. ¿Qué ha dicho hoy el ministro de Justicia? No niega nada: “Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, desde 1970, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente”.

Cope te está contando hoy que el Gobierno prepara ya la estrategia para concederles el indulto y, sobre todo, vestir bien la maniobra de cara a la opinión pública. ¿Alguien tiene duda que Junqueras y el resto tendrán esta medida de gracia?