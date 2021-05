Antonio Herraiz: "El Gobierno sólo acude al Comité de Bioética cuando se ve con el agua al cuello"

Enseguida volvemos a las calles de Ceuta para contarte lo que está pasando en las calles de la ciudad autónoma. Allí siguen las identificaciones para comprobar si los que todavía no han sido devueltos son menores de edad y si no les reclama nadie.

Antes de volver a Ceuta. El problema de las vacunas. Sanidad ha ido prorrogando la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años. No son pocos. Hablamos de casi dos millones de personas. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que es segura administrar la segunda dosis con ese mismo fármaco, en el Gobierno de Sánchez no quieren mojarse. Es marca de la casa. Que se pringuen otros no sea que salga mal la cosa. ¿Qué están consiguiendo con esto? Que se genere una sensación de inseguridad y de dudas cada vez mayor.

Primero dijo que se combinara con Pfizer pero que aquellos que quisieran la segunda dosis de AstraZeneca que firmaran un consentimiento y que la responsabilidad para ellos. Ahora, han dejado el Comité de Bioética, al que acuden solo cuando se ven con el agua al cuello. No le consultaron sobre la ley de la eutanasia, que aprobaron sin preguntar a nadie. Pero ahora sí. Algo que persigue un objetivo muy claro. Lo ha explicado en COPE José Ramón Amor Pan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI: "No tiene razón de ser, no es más que echar balones fuera y me atrevo a decir que es un uso completamente torticero del Comité de Bioética de España, que no sé cómo va a salir de esto".

Ahora hay que esperar al informe que está ultimando el Comité de Bioética.

Por lo demás, se ha retomado las conversaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Está el paraguas de la Unión Europea, que tantas veces nos ha salvado. Y en Bruselas saben cómo se resuelven determinados problemas. Con dinero. Aunque en este caso lo haya generado una polémica decisión del Gobierno de España, que fue la de acoger al líder del Polisario que entró en el hospital de Logroño con identidad falsa.

Ya te hemos contado la situación de los menores. Los que no van a volver porque no les reclame nadie se quedarán y hay que repartirlos entre las comunidades autónomas. Nuevo lío, porque ese reparto depende del Gobierno que todavía no ha dicho nada. Es mejor pensar en la España de 2050 que en la de 2021.