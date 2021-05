Antonio Herraiz: “Tezanos sale a pasear con un nuevo CIS en Cataluña que no sorprende a nadie”

La crisis económica emerge como el principal problema de los españoles, una vez que la incidencia sanitaria de la pandemia sigue bajando. Hoy el Banco de España ha publicado un exhaustivo informe en el que alerta de la incertidumbre que rodea nuestra recuperación económica.

Esto es lo que señalan la mayoría de expertos, a pesar de que en las últimas horas habrás escuchado a los miembros del Gobierno presumir del dato que llega desde Bruselas y que apunta que España será la economía que más crezca en este 2021 y 2022. Vamos a ser los que más crezcamos porque somos los que más nos hemos hundido.

La situación no es para nada triunfalista y de ahí las reformas que plantea el Banco de España. Hoy recupera una herramienta que es conocida como “mochila austriaca”. Es un mecanismo que plantea reducir los costes del despido. Esto implica que los trabajadores recibirán una indemnización directa menor. ¿A cambio qué obtienen? Estos trabajadores acumulan un capital a lo largo de su vida laboral con aportaciones de las propias empresas. Si cambian voluntariamente de empresa se lo llevan, para que el siguiente empleador que les contrate lo amplíe. ¿Cuándo lo pueden rescatar? Bien cuando se jubilen o cuando sean despedidos, para que completen así su indemnización que va a ser mucho menor que la actual.

Esto tiene un objetivo, que es fomentar la productividad de las empresas. Si me quedo con los trabajadores que mejor funcionan y no primo lo que me cuesta despedir a un determinado empleado que no produce, aumento la productividad de mi empresa.

Esto es lo que dicen los defensores de esta mochila austriaca que genera mucha polémica y que es una de las novedades que ha presentado hoy en su informe el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Dice que los fondos de Europa deben destinarse a reforma como esta: “Sería deseable utilizar parte de los recursos del programa para mitigar los costes que algunas reformas, beneficiosas en el medio y largo plazo, pueden acarrear para algunos colectivos en el corto plazo”.

Además de esta polémica mochila austriaca, que abarata el despido, el informe aborda muchas más cuestiones, desde la despoblación como riesgo económico hasta el coste que están suponiendo los ERTE. España es el país con más empleados en ERTE de toda Europa.

Por lo demás, hoy sigue siendo noticia Cataluña. ¿Por qué? Primero porque los independentistas siguen enredados y se acerca el 26 de mayo. Si ese día no hay presidente, se disuelve el parlamento y se convocan elecciones. Cataluña es noticia también porque Pedro Sánchez no quiere otros comicios en Cataluña. Primero porque ha visto lo que ha pasado en Madrid. Y segundo porque el panorama, ahora mismo, es distinto del 14 de febrero, donde Salvador Illa aprovechó muy bien el tirón mediático hasta el último minuto como Ministro de Sanidad. Ante este panorama, el Gobierno ha vuelto a sacar a pasear a Tezanos y al CIS. ¿Qué dice? Que la fórmula preferida por los catalanes es un gobierno entre el PSC, Esquerra y los comunes. ¿Acaso alguien pensaba que Tezanos iba a decir otra cosa diferente?