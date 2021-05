Antonio Herraiz: “El galimatías jurídico provoca indefensión sanitaria”

Gobierno y comunidades autónomas se reúnen por primera vez en el Consejo Interterritorial de Salud tras el final del estado de alarma. El galimatías jurídico trasciende este órgano, en el que se debaten las cuestiones sanitarias. Pero, al final, la ausencia de gestión, la falta de medidas y el ponerse de perfil termina afectando a lo esencial, que es la Sanidad.

Hay muchas dudas en el aire sobre las vacunas. Sabemos que se abren a poner la vacuna de Janssen a personas entre 50 y 59 años. Esto supondrá otro empujoncito a la velocidad de vacunación, porque este fármaco de Janssen solo necesita una dosis.

Y luego está el debate de AstraZeneca. Siguen sin aclarar nada, sin publicar los informes técnicos y médicos que les llevaron a aplazar una decisión sobre la segunda dosis. Andalucía abrió el melón, y dijo que si Sanidad no se moja, ellos van a pedir voluntarios para que se pongan esa segunda dosis. Hoy, Madrid, se ha sumado también a esa estrategia.

Además, sobre la mesa está también la posibilidad de vacunar a los menores entre 12 y 15 años. En España de momento no hay una respuesta y esperan a la decisión de la la Agencia Europea del Medicamento. Lo que sí tenemos en marcha son varios estudios. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid se evalúa la eficacia de la vacuna de Pfizer y la de Janssen sobre 150 voluntarios. Para que luego digan que los jóvenes no se implican. La hija de Mónica Blanco tiene 17 años y es una de las voluntarias que participa en el ensayo: “Es que como estaba esperando que la vacunasen, porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Entonces al comentárselo, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar. En mi casa nadie ha valorado no ponérsela. Ella ve la vacuna como una solución”.

Y en Cataluña se va acabando el plazo para que no haya repetición electoral. Si el 26 de mayo, los republicanos de Esquerra y el partido de Puigdemont, Junts, no llegan a un acuerdo, los catalanes volverían a las urnas. ¿Qué es lo último? Pues es un pacto de mínimos entre Esquerra, Junts Per Cat y la Cup para formar gobierno en Cataluña.

Quedan dos semanas todavía y cualquier cosa puede ocurrir y más tratándose de los separatistas.